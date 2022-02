Cresterea si cultivarea plantelor necesita rabdare, cunostinte vaste in domeniu, pasiune, dar si echipament corespunzator care sa faca fata oricarui tip de vreme! La Regalfermierul.ro clientii beneficiaza de o vasta gama de produse speciale, care se pliaza perfect pe culturile din Romania. Fie ca alegi sa cultivi cartofi sau lalele, investeste in sere flori sau sere legume – pentru culturi sigure si protejate!

Gradinaritul in sera ofera multe beneficii care depasesc beneficiile gradinaritului conventional. Fie ca alegi sa alegi o sera foarte simpla sau cu una mai elaborata, te poti bucura in continuare de un numar mare de avantaje.

Daca te gandesti sa cresti plante in interiorul unei sere, iata cateva avantaje pe care vei dori sa le iei in considerare.

Unul dintre principalele avantaje ale cresterii in sera este ca ofera un sezon de crestere mai lung.

Temperaturile nu variaza la fel de mult intr-o sera, deoarece radiatia solara este prinsa in interior, retinand caldura in interiorul structurii. Perioadele de vegetatie pot fi prelungite, chiar si in climatele reci.

Pastrarea unei gradini pe vreme rea poate fi dificila. Cu o sera, nu trebuie sa iti faci griji pentru acest lucru, deoarece totul este acoperit. Chiar daca afara ploua, poti face gradina si totul va fi pastrat cat mai uscat posibil.

Ai capacitatea de a creste si cultiva o mare varietate de plante atunci cand utilizezi o sera. Le permite indivizilor sa se bucure de experimentarea cu plante exotice care nu se gasesc in zona respectiva sau nu sunt cultivate in aer liber in acel anotimp.

Cu ajutorul serelor, poti tine pradatorii si daunatorii la distanta.

Daunatorii si pradatorii precum caprioarele si veveritele pot fi tinuti cu usurinta departe.

Daunatorii mai mici, cum ar fi anumite rozatoare, pot fi tinuti afara prin adaugarea de capcane si ecrane.

Plasticul puternic de sera poate fi achizitionat de la comerciantii cu amanuntul online , ceea ce poate face procesul mult mai simplu.

Cu o sera, ai capacitatea de a crea mediul optim de crestere pentru plante, indiferent daca cultivi ierburi, legume, flori sau alte tipuri de plante.

Crearea unui mediu optim de crestere va ajuta sa sporesti cresterea plantelor, oferindu-ti beneficiile unor plante mai sanatoase si o productie mai mare.

Vremea rea poate sfarsi prin a distruge plantele, chiar si in cea mai bine ingrijita gradina exterioara. Vremea rea, cum ar fi vanturile puternice, furtunile de praf, furtunile cu tunete si viscolele pot provoca daune. Cu toate acestea, o sera ofera plantelor un strat de protectie impotriva elementelor.

Cultivarea plantelor intr-o sera permite gradinarilor sa obtina recolte pe toata durata toamnei tarzii, iernii si primaverii timpurii. De asemenea, cultivarea mai multor plante ajuta la furnizarea unei atmosfere mai proaspete si curate, facand din sera un instrument excelent pentru combaterea incalzirii globale.

Multi oameni sunt nemultumiti de pesticidele periculoase gasite pe multe culturi crescute comercial. Este posibil sa cresti plante fara toate acele pesticide periculoase si toxice atunci cand le cultivi intr-o sera. Gradinarii pot controla ceea ce folosesc atunci cand isi cultiva propriile produse.

Anumite insecte sunt benefice plantelor, cum ar fi gargaritele. Ele pot ajuta la tinerea sub control a populatiei de insecte nocive. Intr-o gradina in aer liber, insectele benefice pot pleca cu usurinta. Cu toate acestea, serele contin aceste insecte, care pot impiedica aparitia problemelor cu insectele neplacute.

Cand construiesti o sera, ai posibilitatea de a o personaliza cu usurinta in functie de nevoile personale.

Asta inseamna ca poti decide asupra unei sere care sa functioneze bine cu tipurile de plante pe care intentionezi sa le cresti. Unii oameni cultiva plante ca sursa de hrana. Folosirea unei sere pentru a cultiva alimente pe tot parcursul anului permite gradinarilor sa se bucure de avantajul preturilor mai mici la alimente.

Cand folosesti o sera, este posibil sa economisesti surse de energie, cum ar fi apa, deoarece aceste surse de energie pot fi controlate mai usor, spre deosebire de gradinaritul traditional.

Folosirea unei sere nu se refera doar la beneficiile si avantajele cresterii plantelor, ci si la schimbarea stilului de viata si la o viata mai prietenoasa cu mediul.

De asemenea, este vorba despre a-i invata pe copii si pe membrii familiei sa faca gradina, deoarece este o abilitate vitala de a-i invata si apropia pe cei dragi despre cum este sa traiesti din ceea ce cultivi.

Cultivarea plantelor intr-o sera iti va oferi un sezon de crestere mai mare.

In functie de climatul in care locuiesi, este posibil sa nu poti creste plante pe tot parcursul anului, dar vei putea creste plante pentru o perioada mult mai lunga de timp.

Din nou, in functie de locul in care locuiesti, o sera poate prelungi sezonul de vegetatie cu peste 60%.

Vei putea prelungi sezonul de vegetatie cu luni de zile, mai ales daca plantezi culturi pe vreme rece. Culturile precum sfecla, broccoli, varza, morcovii si rucola vor inflori in conditii mai racoroase. Cartofii, mazarea, ceapa, conopida si ridichile sunt alte culturi de vreme rece care s-ar descurca bine intr-o sera.

Aceste legume cresc cel mai bine la temperaturi care sunt cu aproximativ 15 grade mai reci decat temperaturile necesare culturilor din sezonul cald.

Chiar si in climatele mai reci, vei avea un sezon de crestere mai mare. Temperaturile dintr-o sera nu variaza asa cum ar fi temperaturile dintr-un spatiu neinchis de afara.

Radiatia soarelui este prinsa in sera, iar caldura este retinuta in incinta. Intr-o sera, plantele nu sunt afectate de ploi abundente sau vanturi puternice.

Alegand produsele regalfermierul.ro, toti agricultorii au sanse mari de a obtine recolte bogate pe tot parcursul anului!