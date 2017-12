Investigaţii PET-CT pentru diagnosticarea cancerului

În premieră în lumea medicală dobrogeană, Centrul Medical de Diagnostic Imagistic \"POZIMED\", situat în Constanţa, pe strada Mircea cel Bătrân, nr. 102, oferă servicii medicale de ultimă oră, investigaţii PET-CT absolut necesare diagnosticului de cancer. „Tomografia cu emisie de pozitroni (PET), combinată cu computer tomografia (CT), este una dintre cele mai avansate metode de diagnostic imagistic, care produce o imagine tridimensională a proceselor funcţionale din organism. Pentru aceasta se foloseşte o cantitate mică de substanţă radioactivă (fluoro-deoxi-glucoza - FDG), care arată diferenţele dintre organele sănătoase şi cele bolnave”, explică dr. Marius Cambrea, medic primar medicină nucleară, reprezentant al „POZIMED”.

EXAMINAREA PET-CT PERMITE DIAGNOSTICAREA TIMPURIE ŞI IDENTIFICAREA PRECISĂ A CANCERULUI, PRECUM ŞI RĂSPÂNDIREA ACESTUIA ÎN ORGANISM (METASTAZE SAU GANGLIONI LIMFATICI)

În timpul tratamentului, dar şi după terminarea acestuia, se poate evalua eficacitatea unui plan de tratament. “PET-CT poate determina dacă un tip de cancer a revenit după tratament, prin depistarea precoce şi localizarea sa. De asemenea, este util în evaluarea pacienţilor cu cancer, bolnavi care au fost deja supuşi unor intervenţii chirurgicale sau curelor de radioterapie, ce au dus la formarea de cicatrici şi denaturarea structurilor anatomice”, a mai spus dr. Cambrea.

PREGĂTIREA PACIENŢILOR. Pregătirea pacienţilor care urmează să fie supuşi unei asemenea investigaţii nu este deloc una complexă. Sunt recomandări asemănătoare multor examinări medicale. Medicul primar în medicină nucleară a explicat că, pentru a putea face o investigaţie PET-CT, pacientul nu are voie să mănânce cu şase ore înainte şi nici să bea lichide bogate în calorii (sucuri etc.), pentru a nu altera sensibilitatea examinării, datorită unui nivel ridicat de glucoză în sânge - metoda utilizând glucoză marcată cu Fluor-18 (FDG), care după injectarea intravenoasă se distribuie în tot corpul uman. “Pacienţii cu diabet trebuie să-şi urmărească cu atenţie dieta cu câteva zile înainte de examinare, pentru a menţine glicemia sub 150 mg/dl. De asemena, trebuie evitată munca fizică, activităţile sportive etc., cu 48 - 72 de ore înainte de examinare, iar în ziua examinării trebuie purtate haine călduroase”, spune dr. Cambrea. În ziua investigaţiei, pacienţii trebuie să aibă buletinul sau paşaportul, certificatul de naştere în cazul copiilor sub 14 ani, precum şi toate documentele referitoare la boală - analize efectuate, bilete de ieşire din spital, scrisori medicale, rezultatul altor examinări imagistice - radiografii, CT, RMN, PET-CT (inclusiv filmul şi CD-ul), pentru a putea corela scanarea PET-CT cu afecţiunea de care suferă, mai spune medicul primar.

PET-CT - UN ECHIPAMENT MEDICAL SIMILAR CU O UNITATE CT SAU RMN, FIIND CONECTAT LA O STAŢIE DE LUCRU CARE CAPTEAZĂ IMAGINILE CE SUNT PROCESATE DE MEDIC

Investigaţia PET-CT durează, în medie, două - trei ore, din care scanarea (timpul în care pacientul stă la aparat) este de aprox. 20 – 30 de minute, iar rezultatul este redactat în 48 – 72 de ore de la efectuarea investigaţiei.

DE CE PET-CT? Cu siguranţă mulţi pacienţi întreabă de ce trebuie să aleagă o examinare PET-CT şi să nu se limiteze la metodele de până acum, e adevărat ceva mai ieftine. “Boala canceroasă debutează, la nivel molecular, prin modificarea unei gene care controlează creşterea şi comportamentul celular, în particular existând un consum local exagerat de glucoză, ca suport energetic al multiplicării celulare anarhice. Există o lungă perioadă de timp în care boala evoluează asimptomatic, aproximativ patru – cinci ani”, spune dr. Cambrea, care a adăugat că, în acest context, obiectivul major al activităţii medicale este de a detecta cancerul cât mai aproape de debut, înaintea diseminării în alte organe, în vederea instituirii unui tratament precoce, prompt şi eficient. Examinarea PET furnizează medicului, într-o singură scanare, o imagine a întregului corp, permiţând detectarea formaţiunilor maligne. Beneficiile PET includ diferenţierea non-invazivă a tumorilor de necroză post radioterapie, posibilitatea de a schimba tratamentul chimioterapic ineficient, dar şi evitarea unor proceduri diagnostice şi terapeutice.

INDICAŢII. Examinarea PET-CT este recomandată într-o serie de afecţiuni, însă cele mai indicate, potrivit medicilor, sunt: nodulul pulmonar, carcinomul pulmonar cu celule non-small (NSCLC), carcinomul pulmonar cu celule small (SCLC), cancerul colono-rectal, neoplaziile capului şi gâtului, limfoamele Hodgkin şi non-Hodgkin, limfoamele agresive raspândite în celulele sistemului imunitar, melanomul malign, neoplasmul esofagian, gastric, de pancreas, de ovar, uterin, de sân, tiroidian, tumorile celulelor germinale, osteo-sarcom, sarcomul Ewing, tumori de părţi moi, GIST (gastrointestinal stromal tumour), tumori neuroendocrine şi, nu în ultimul rând, în localizarea carcinoamelor oculte la pacienţii cu metastază.