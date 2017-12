Investigaţiile în cazul Mădălinei Manole se apropie de final

Legiştii au încheiat analiza toxicologică în cazul Mădălinei Manole. „Nu am descoperit alcool în sânge şi nici alte substanţe cum ar fi barbiturice, droguri sau produse pentru slăbit la analiza toxicologică făcută în cazul Mădălina Manole. Este doar o cantitate foarte mare de Furadan\", a declarat directorul general al INML „Mina Minovici\", Dan Dermengiu. „Nu putem stabili care a fost concentraţia pe care o avea Furadanul ingerat de artistă. Am cerut procurorilor să ne trimită o probă din flaconul de Furadan ridicat din casa Mădălinei Manole, pentru a putea compara dacă produsul ingerat are aceeaşi concentraţie cu cel din flacon\", a adăugat directorul general al INML „Mina Minovici\". Potrivit acestuia, din punctul de vedere al legiştilor, raportul în cazul Mădălinei Manole se consideră încheiat. Cei şapte medici-legişti care au participat la necropsia Mădălinei Manole nu au niciun fel de suspiciune cu privire la cauza care a produs decesul, la fel şi criminaliştii, probele confirmând sinuciderea artistei, conform unor surse judiciare. Magdalena Mircea, cunoscută publicului drept Mădălina Manole, s-a sinucis în dimineaţa de 14 iulie, chiar de ziua ei de naştere. Cântăreaţa a fost înmormântată pe 16 iulie, la cimitirul Bolovani din Ploieşti.