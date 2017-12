Investiţia în terenuri, speculaţie sau garanţie?

LOCAŢIE, LOCAŢIE, LOCAŢIE Acum, când intrăm în cel de-al patrulea an de criză, ce valoare mai au terenurile? Se mai poate miza pe cele intravilane sau potenţialul celor extravilane le face mai nerentabile? „Un teren intravilan (cu cât mai central, cu atât mai bine) este ceva mai uşor de vândut, în caz că proprietarul are nevoie rapidă de lichidităţi. În plus, în circa 98% din cazuri, un astfel de teren are utilităţi disponibile, iar cei care cumpără pot începe relativ repede să facă ceva, fie că vorbim despre un proiect comercial sau despre unul rezidenţial. Preţul acestor terenuri a scăzut însă mult, iar acum este mai mult sau mai puţin stabil”, scrie Papagiorgiadis, pe blogul său (www.iliaspapagiorgiadis.ro). Există însă şi dezavantaje. Astfel, potenţialul unui teren intravilan este, de multe ori, limitat. „Nu sunt recomandate pentru cei care vor să câştige mai mult, pe termen lung. Sunt ca un fel de garanţii, care nu oferă profituri foarte mari. În plus, cumpărătorul trebuie să obţină foarte multe autorizaţii de la autorităţi, dacă vor să facă ceva acolo, ceea ce presupune costuri mai mari. Nu în ultimul rând, un teren în oraş este influenţat de ce se întâmplă în jur. Dacă există mai multe proiecte rezidenţiale învecinate, care nu au avut succes, nimeni nu va vrea să cumpere în zonă şi, în consecinţă, preţul va scădea”, spune analistul imobiliar.

POTENŢIAL RIDICAT ÎN EXTRAVILAN De cealaltă parte, terenurile extravilane sunt investiţii speculative, iar preţul lor este bazat pe parametri mai clari. „Potenţialul lor nu este exploatat, de cele mai multe ori. De aceea, investitorul poate beneficia de creşterile viitoare ale preţurilor. Este posibil să îţi multiplici investiţia mult mai repede decât dacă ai fi cumpărat un teren în oraş. Mai exact, terenul extravilan este ca o acţiune la bursă”, notează Papagiorgiadis. În plus, România nu are încă o infastructură bine dezvoltată şi, dacă se va ajunge vreodată să se construiască autostrăzi şi poduri, cei care deţin astfel de terenuri ar putea face un profit semnificativ. Desigur, dacă ai investit într-un asemenea teren, este recomandat să te gândeşti că poate stră-strănepoţii tăi vor vinde, ca să facă loc unui drum asfaltat. Există şi dezavantaje, amintite de Papagiorgiadis: „Terenurile extravilane sunt greu de vândut, dacă ai nevoie rapid de bani. Nu au întotdeauna utilităţi şi, în majoritatea cazurilor, nu au decât două destinaţii - proiect rezidenţial şi, mai rar, proiecte industriale”. Analistul imobiliar mai notează că preţul terenurilor din afara oraşelor a scăzut puternic din 2008 încoace şi, din păcate pentru investitori, nu a ajuns încă la un minim. În concluzie, cum nu se fac prea multe tranzacţii, care să seteze un preţ mediu, prudenţa şi răbdarea sunt cele mai importante arme ale unui investitor.