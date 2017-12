Investiţie de 90 de milioane de euro, blocată de lipsa unui aviz

România continuă să fie campioana eşecurilor în ceea ce priveşte investiţiile, nu pentru că firmele străine care doresc să investească în România nu ar gestiona cum trebuie problemele, ci pentru că românii refuză aceste investiţii prin atitudinea sfidătoare pe care o au faţă de investitori. Şi, dacă respectiva companie străină nu reuşeşte să se adapteze tradiţiilor mioritice întru mulţumirea mai marilor Guvernului, cu siguranţă proiectul ei în România este sortit eşecului. Primăria oraşului Hârşova este printre puţinele primării din ţară care se bucură de atenţia investitorilor străini în această perioadă. “Firma belgiană Electrawinds doreşte să construiască la Hârşova o uzină electrică de 20 de MW, care va funcţiona pe bază de biomasă şi resturi vegetale. Din punctul nostru de vedere, putem spune că am oferit toate condiţiile investitorului belgian şi am făcut toate eforturile pentru a-şi putea finaliza proiectul de investiţii. Acest lucru a fost apreciat de investitori, motiv pentru care au ales Hârşova şi pentru o altă investiţie majoră pe raza oraşului. Este vorba de un parc eolian de peste 100 MW, care, în prezent, se afla în faza de proiectare. În ceea ce priveşte uzina pe biomasă, din discuţiile avute cu investitorul am înţeles că totul este pregătit, demararea lucrărilor fiind oprită de un Aviz Tehnic de Racordare. Din punctul nostru de vedere, al autorităţii locale, putem spune că ne-am făcut datoria. Dorim să înceapă cât mai repede această investiţie”, a declarat primarul oraşului Hârşova, Tudor Nădrag. Investiţia belgienilor este cu atât mai importantă cu cât, prin înfiinţarea acestei uzine, se creează 200 de locuri de muncă. “Suntem oraşul care are poate cea mai mare rată a şomajului. Crearea acestor 200 de locuri de muncă înseamnă foarte mult pentru comunitate. Vorbim aici de o investiţie de 90 de milioane de euro şi, mai mult decât atât, lucrările pe care le vor face belgienii la Hârşova vor fi executate cu societăţi locale, un alt sprijin pentru comunitate”, a spus Nădrag. În timp ce reprezentanţii Electrawinds sunt pregătiţi cu tot ceea ce este necesar demarării investiţiei, reprezentanţii Guvernului şi cei ai ENEL de la centru par să amâne tot mai mult acordarea Avizului Tehnic de Racordare, care să permită celor de la Electrawinds să transfere energia produsă în sistemul energetic naţional. Desigur, pot exista pretexte nenumărate, dar acestea nu fac decât să dea cu piciorul unei investiţii de 90 de milioane de euro într-un oraş care are nevoie de aşa ceva. Răbdarea belgienilor nu este atât de mare pe cât cred cei care, voit sau nu, împiedică demararea acestui proiect. Poate că astfel de oportunităţi ar trebui mult mai serios analizate, pentru a nu se ajunge în situaţii prin care România să devină din nou penibilă la nivel european.