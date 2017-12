Investiţie de mii de euro, alungată de unii consilieri locali

INVESTIŢIE DE NERATAT Prioritatea fiecărui primar este să se îngrijească de locuitorii oraşului/comunei pe care o păstoreşte. Şi cum pot face asta decât asigurându-le oamenilor condiţii optime de trai, acces la utilităţi şi, dacă se poate, noi locuri de muncă prin atragerea de investitori? După ce a încercat atragerea de fonduri europene (şi, în parte, a şi reuşit pentru câteva proiecte), a reabilitat şcolile din localitate, a pietruit şi asfaltat o parte din drumurile din comună, primarului comunei Mircea Vodă, Dumitru Dedu, i s-a oferit o oportunitate. Una pe care orice primar şi orice Consiliu Local ar fi „înhăţat-o“ fără a sta prea mult pe gânduri. Mai exact, o firmă care intenţionează să construiască în comună câteva turbine eoliene a solicitat Primăriei să i se închirieze o suprafaţă de teren pentru a putea face acest lucru. În plus, firma investitoare avea în program şi construirea unui parc fotovoltaic. „Investitorii ezitau. I-am convins să vină aici şi am căzut de comun acord să le închiriem şapte loturi de păşune pe care ei să construiască turbinele eoliene“, a declarat Dedu. Care ar fi avantajele administraţiei locale? Păi... sunt. Primarul spune că, în primul rând, ar intra ceva bănuţi în vistieria comunei. Mai exact, 400.000 de euro în 20 de ani. Suma aceasta ar reprezenta preţul de concesiune pe care administraţia locală îl va impune firmei. În al doilea rând, reprezentanţii firmei s-au arătat dispuşi să acorde câteva facilităţi comunităţii. „Aveam mai multe opţiuni. Firma s-a arătat dispusă să ne reabiliteze cămine, şcoli sau orice obiectiv de importanţă majoră pentru localitate. Mai puteam opta pentru distribuirea unei cote parte din energia electrică obţinută de ei cu care am fi putut asigura ori iluminatul public ori energia electrică pentru instituţiile din comună. Noi trebuia să decidem ce doream, iar aceste lucruri ar fi fost stipulate în contract“, a povestit Dedu. Toate acestea pe lângă faptul că firma ar fi construit drumurile de exploatare între turbine, de care s-ar fi folosit şi comunitatea.

LIPSĂ DE VIZIUNE SAU INVIDIE? Totul suna atât de bine... Poate că vă întrebaţi de ce vorbim despre aceste lucruri la trecut. Intriga poveştii este dată de o parte a consilierilor locali. Pentru ca toate aceste lucruri să devină realitate, consilierii locali ar fi trebuit să-şi dea acordul pentru ca firmei cu pricina să-i fie acordat terenul prin concesiune. După discuţii ample şi deliberări cu reprezentanţii firmei, primarul a venit în faţa consilierilor cu un proiect de hotărâre prin care urmau să fie acordate societăţii comerciale cele şapte loturi de teren „în vederea dezvoltării unui proiect de producere a energiei electrice din surse regenerabile“. În şedinţă însă, primarul s-a lovit de refuzul unora dintre aleşii locali. Cei ai PP-DD şi a doi dintre cei trei aleşi locali PNL. Prin urmare, un proiect care ar fi putut aduce în comună resurse financiare considerabile se poate duce pe apa sâmbetei, pentru că unii dintre aleşii locali refuză să înţeleagă importanţa lui. „Au fost şapte voturi pentru şi opt împotrivă. Aşa înţeleg cei de la PP-DD să atragă investitori. Şi aşa România este privită ca o ţară în care domneşte birocraţia, acum ne lovim şi de lipsa de viziune a unora dintre aleşii locali“, a spus resemnat primarul, care a adăugat că, după ce ar fi fost construite turbinele, oamenii din comună ar fi putut folosi în continuare păşunea. El a explicat că din cele 100 de hectare ar fi fost ocupaţi cam 1.000 de metri pătraţi, restul putând fi folosite în continuare ca păşune. Cel mai probabil investitorii vor încerca să cumpere sau să închirieze terenurile de care vor avea nevoie de la privaţi, iar administraţia locală va rămâne cu... mâna în buzunar.