Investiţie de peste 30 milioane euro în strada Traian

INVESTIŢIE PE BANI PRIVAŢI Problemele străzii Traian şi ale locuitorilor din zonă sunt aproape rezolvate, având în vedere că investiţiile în stabilizarea malului sunt aproape de finalizare. Amintim că, în anul 2008, Primăria Constanţa a luat decizia vânzării unui teren aflat în proprietate publică către un investitor care urma să ridice un centru de birouri. “Iniţial, când am gândit şi am aprobat această investiţie, m-am gândit la două componente: primul a fost că intră în oraş o investiţie de 200 de milioane de euro, iar cel de-al doilea ar fi ridicarea zonei şi stabilizarea malului. La un moment dat, odată cu declanşarea crizei mondiale, au apărut nişte probleme ale acţionarilor, motiv pentru care s-a stopat investiţia. Stopându-se investiţia, după ce s-a lucrat la o parte a infrastructurii, din păcate, s-au colmatat nişte drenuri existente aici din 1960. În urma colmatării au fost generate prăbuşiri de teren, minore, ce-i drept”, a declarat ieri primarul Radu Mazăre. Stoparea investiţiei a coincis cu un eveniment nefericit, surparea unei porţiuni a malului, care a condus la închiderea străzii Traian pentru circulaţia rutieră. Imediat, reprezentanţii municipalităţii au comandat mai multe studii pentru a găsi soluţia cea mai bună în vederea consolidării malului. În acelaşi timp, primarul a avut mai multe discuţii cu reprezentanţii investitorului, pentru a-l convinge să reia lucrările. „Am discutat cu proprietarii, care sunt aceiaşi care au făcut investiţia de la Maritimo Mall, şi am căzut de comun acord că trebuie, chiar dacă nu vor realiza toată investiţia de aici, să continue investiţia în fundaţie şi să stabilizeze malul până când va veni o perioadă mai bună în care să finalizeze tot proiectul. Ca atare, acum, când stăm de vorbă, după expertizele care au fost făcute, investitorii au continuat investiţia şi au bătut încă aproximativ 120 de piloţi la o adâncime de 30 de metri. Per total, numai în această zonă sunt peste 200 de piloţi în pământ, fără cei care stabilizează strada Traian, urmând ca pe aceşti piloţi să se realizeze o structură metalică în unghi, care va ranforsa toată strada Traian, cu tot ce înseamnă blocuri. Per total, investiţia, doar în această infrastructură, se ridică la peste 30 de milioane de euro, făcută de privaţi”, a spus Mazăre.

SOLUŢII Investiţia de la Constanţa este cea mai mare lucrare de acest gen din România ultimilor 22 de ani. „Este o lucrare impresionantă. Seamănă cu barajul Vidraru! Piloţii de susţinere a străzii Traian vor fi acoperiţi cu un perete compact de beton. În ceea ce priveşte canalele care au fost colmatate atunci când s-au bătut o serie de ancore, acestea au fost decolmatate, mai existând unul singur la care mai sunt cam 12 metri de decolmatat. În urma discuţiilor cu constructorul, până la finalul acestui an vor fi terminate toate lucrările de infrastructură, inclusiv structura metalică de ranforsare a străzii Traian, pentru ca imediat să redăm circulaţiei strada Traian, cu o stabilizare a malului făcută pentru 300 de ani de acum încolo. Noi, de la primărie nu am fi avut bani niciodată să facem această investiţie”, a explicat Mazăre. Directorul tehnic al Harborside Imobiliare, Nicolae Boiangiu, a declarat că pentru această zonă s-au ghidat după documente din arhiva naţională, din anul 1880. „Aici este o zonă în mişcare, o zonă cu argilă structurată, care, în contact cu apa, se mişcă. Nu este un fenomen care să fi fost iniţiat de această construcţie. Este un versant mişcător, care prezenta mişcări, fie că au fost surpări locale, care s-ar putea să mai apară. Pentru stabilitate s-a calculat şi s-a apreciat ca fiind necesară această lucrare suplimentară care, pentru noi, nu a fost un deliciu investiţional. Din câte ştim noi, aici este lucrarea cea mai dificilă din România din punctul de vedere al stabilităţii, rezistenţei şi fundaţiei”, a declarat Boiangiu. La rândul său, expertul angajat de municipalitate pentru a face expertiza privind consolidarea malului, Anton Chirică, a declarat că lucrările sunt monitorizate în permanenţă, pentru a se vedea dacă în urma ultimelor investiţii apar modificări ale terasamentelor. „Nu s-a constatat nicio deplasare a terenului. Cei 144 de piloţi suplimentari, din calculele efectuate, asigură peste 80% din siguranţa maximă a zonei. Lucrarea de sprijinire va fi întregită de structura metalică, ce va începe în perioada imediat următoare. Elementele metalice vor fi înglobate în viitoarea construcţie, asigurând stabilitatea totală atât a zonei, cât şi a viitoarei construcţii”, a declarat Anton Chirică. Cu alte cuvinte, locuitorii din blocurile aflate pe strada Traian nu mai trebuie să-şi facă griji, pentru că malul a fost consolidat, urmând ca, după finalizarea ultimelor lucrări, strada Traian să fie redată circulaţiei.