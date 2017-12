Investiţii cu bani europeni la Cumpăna

Primăria comunei Cumpăna va continua în 2011 proiectele cu fonduri europene demarate anul trecut sau în urmă cu doi ani. ”Pentru anul în curs aproape jumătate din bugetul local se va duce pe investiţii în proiectele pe care le avem în derulare. Cea mai mare parte a banilor provine de la Uniunea Europeană. Sunt proiecte de care locuitorii comunei au nevoie şi pe care le-au aşteptat foarte mult”, a declarat primarul Mariana Gâju. Ea a precizat că o serie de proiecte vor fi finalizate anul acesta. ”Proiectul ”Transparenţă şi eficacitate - Îmbunătăţirea şi modernizarea relaţiei cu locuitorii comunei Cumpăna prin introducerea unui program informatic pentru buna gestionare a documenteleor în cadrul primăriei” are ca scop creşterea calităţii serviciilor publice la nivelul Primăriei Cumpăna prin implementarea unui sistem modern integrat de management al documentelor şi modernizarea activităţii de lucru cu contribuabili prin livrare de informaţii şi servicii prin Portal şi Infochioşc. Este un proiect care se va finaliza în luna iunie a acestui an”, a precizat primarul. Un alt proiect important pentru locuitorii comunei, care va fi finalizat în luna aprilie anul viitor, se referă la extinderea reţelei de canalizare, reabilitarea conductei de refulare până la staţia de epurare Constanţa-Sud şi rezolvarea problemelor legate de apele uzate din comuna Cumpăna. Este un proiect în valoare de 3,5 milioane de euro, care prevede construcţia a 23,8 kilometri de reţea de canalizare, construcţia a două staţii de ape uzate, construcţia a două staţii de pompare ape pluviale. Un alt proiect care trebuie să se finalizeze în acest an este cel al bazei sportive cu teren de fotbal omologabil tip 1. Prin realizarea acestui proiect se urmăreşte creşterea nivelului de educaţie, de socializare şi a stării de sănătate a tuturor cetăţenilor, revigorarea activităţilor sportive şi în special a jocului de fotbal, dezvoltarea activităţilor sportive în mediul rural în corelaţie cu programele naţionale de dezvoltare rurală. ”Un proiect care se va finaliza curând şi care va da o nouă faţă comunei este cel al parcului din comuna Cumpăna. Prin acest proiect am urmărit îmbunătăţirea calităţii mediului şi implicit a calităţii vieţii. De asemenea, finalizarea proiectului va conduce la creşterea suprafeţelor amenajate ca spaţii verzi în vederea atingerii standardelor europene în domeniu”, a spus Mariana Gâju.