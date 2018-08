Investiții de 2,5 milioane de lei în proiecte din sănătate și servicii sociale

Fundația Vodafone România a investit 2,5 milioane de lei în perioada iunie 2017–iunie 2018, prin programul Connecting for Good, în proiecte care folosesc tehnologia mobilă pentru rezolvarea unor probleme în domeniile sănătății și serviciilor sociale în beneficiul persoanelor defavorizate fizic, social sau economic. Implicarea fundației a contribuit la atragerea unor investiții de încă 1,6 milioane de lei în proiectele finanțate, sub formă de co-finanțare, donații și prestări de servicii pro-bono.

Șapte proiecte au beneficiat de investiția de 2,5 milioane de lei din ultimul an, care au ajutat 8.000 de copii, adulți și vârstnici din toată țara care au probleme de sănătate, necesită îngrijire medicală la domiciliu ori sunt supuși unui risc de izolare socială, precum și familiile acestora, psihologii și psihopedagogii cu care lucrează.

„Connecting for Good este unul dintre cele mai importante programe prin care Fundația Vodafone România își îndeplinește misiunea de a folosi tehnologia pentru a schimba în bine viețile oamenilor. În cei șase ani de la lansare, Connecting for Good a finanțat până în prezent 55 de proiecte cu o sumă totală de aproape 18 milioane de lei, prin care am ajuns la peste 470.000 de persoane din toată țara”, a declarat Angela Galeța, Directorul Fundației Vodafone România.

Cele șapte proiecte au fost derulate cu ajutorul organizațiilor partenere Asociația Smiling Faces România, Asociația Sprijin pentru Diabet, Fundația de Sprijin Comunitar, Fundația Principesa Margareta a României, Asociația Help Autism, Fundaţia HOSPICE Casa Speranței și Fundația de Ajutor Medical Profilaxis.

Printre proiectele implementate în ultimul an cu ajutorul programului Connecting for Good se numără dotarea secției de ORL a Spitalului de Copii Doctor Victor Gomoiu din București cu aparatură chirurgicală performantă și cu o soluție de telemedicină, înființarea primului centru de telemedicină pentru diabetul pediatric, „Butonul care salvează vieți” pentru vârstnici imobilizați la domiciliu, Telefonul Vârstnicului, care oferă consiliere și suport emoțional persoanelor în vârstă, aplicația www.eduaba.ro pentru monitorizarea copiilor cu autism pe durata terapiei și a procesului de recuperare, dotarea a două camere de recuperare din București și Brașov cu echipamente de ultimă generaţie pentru copii cu boli incurabile, implementarea unei soluții de telemedicină pentru pacienți din zone rurale dezavantajate din Timiș și Caraș-Severin.