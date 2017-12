Investiţii de milioane de euro, blocate de consilierii judeţeni ai Alianţei

În cadrul şedinţei extraordinare de ieri a CJC a fost aprig dezbătut un proiect de hotărîre care vizează transmiterea unor obiective din gestiunea SC Domeniul Public şi Privat Judeţean SRL în administrarea Complexului Muzeal de Ştiinţe ale Naturii (CMSN) Constanţa. Cu toate că era vorba despre un act formal, prin care Complexul Muzeal, obţinînd calitatea de administrator, putea accesa şi derula proiecte finanţate cu fonduri europene, consilierii Alianţei au votat împotrivă, proiectul fiind respins cu 22 de voturi pentru, opt împotrivă şi o abţinere. Fiind vorba despre un proiect de patrimoniu, ca să treacă, avea nevoie de 24 de voturi pentru, adică de votul pozitiv a două treimi din consilieri, acest tip de proiect fiind singurul care poate fi blocat de Alianţă. Consilierii portocalii s-au grăbit, indiferent de urmări, să se bucure de acest avantaj. “Delfinariul va pierde un proiect de anvergură pentru că nu este administrator al clădirilor. Nu facem altceva decît să luăm clădirile din administrarea unui SRL şi să le dăm în administrarea Complexului Muzeal de Ştiinţe ale Naturii“, a avertizat preşedintele CJC, Nicuşor Constantinescu. Cu toate acestea, consilierii PNL - PD s-au opus în continuare, iar proiectul nu a trecut de vot. “Proiectul are ca scop construirea unui nou acvariu în curtea Complexului, mărirea capacităţii Delfinariului acoperit şi închiderea celui acoperit şi construirea unei noi secţii pentru păsări exotice. Probabil, consilierii Alianţei nu au înţeles foarte bine argumentaţia, dar am convingerea că dacă va fi repus în discuţie într-o şedinţă viitoare, va fi aprobat“, a declarat directorul CMSN, Decebal Făgădău. El a adăugat că în cazul în care nu va fi aprobată trecerea obiectivelor din gestiunea SC Domeniul Public şi Privat în administrarea Complexului, CJC, în calitate de administrator, nu va putea derula acest proiect pentru că nu are personalul necesar în acest sens. Potrivit afirmaţiilor lui Făgădău, valoarea proiectului este de peste 7,6 milioane de euro.