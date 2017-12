Investiţii de zeci de mii de euro în maşini tunate

Vineri, prima zi a primei ediţii Championship of Tunning organizat în Portul Turistic din Mangalia, s-a bucurat de prezenţa a zeci de ochi curioşi, mangalioţi şi turişti aflaţi în vacanţă în sudul litoralului, veniţi să vadă motoarele turate la maximum ale celor aproximativ 40 de maşini tunate prezentate în cadrul primei expoziţii de acest tip de la Mangalia. La prezentarea organizată de o firmă de design auto din Bucureşti şi Primăria Mangalia, în colaborare cu proprietarii celor aproape 40 de maşini, au fost prezentate o sumedenie de mărci de maşini: Ford, Dacia, BMW, Daewoo, Opel, Seat, Suzuki şi altele. Proprietarii sînt mîndri de pasiunea lor pentru modificarea componentelor maşinilor şi nu se feresc să recunoască că au cheltuit zeci de mii de euro şi încă urmează să cheltuiască pentru a-şi transforma propriile autovehicule la standardelele dorite. Una dintre cele mai admirate maşini din cadrul expoziţiei a fost un Ford Fusion, tunat în proporţie de 30%. Proprietarul maşinii, un bucureştean, spune că, din 2006, de cînd a achiziţionat-o, a investit doar 30.000 de lei, însă suma va fi completată cu încă 10.000 de euro, pentru că încă mai sînt multe de schimbat. „La interior nu am umblat încă, iar la exterior este schimbat totul în proporţie de 50%. Am modificat roţile, am schimbat cele două bare din faţă şi spate, ramele uşilor, blindajul, etc. Cred că, pentru investiţiile viitoare, 10.000 de euro mi-ar ajunge să o aduc la ce model îmi doresc”, a declarat proprietarul Ford-ului, Florin Gănescu, care mai deţine şi un Opel Mazda, din 1978, la care încă lucrează, pentru că este maşina sa de suflet şi vrea ca rezultatul transformării să fie perfect. Alături de proprietarii de maşini tunate şi de turişti s-a aflat şi primarul municipiului Mangalia, Claudiu Tusac, care nu s-a sfiit să-şi etaleze la expoziţie motocicleta cu care spune că se plimbă de multe ori prin oraş, fără însă să exagereze cu viteza. El a spus că este impresionat de modelele de maşini prezente la expoziţie. „La această prezentare avem piese unice în ţară şi cred că, în străinătate, acestea ar face faţă cu brio concursurilor. Avem o atmosferă plăcută şi sper să atragem cît mai mulţi vizitatori”, a afirmat Tusac. Principalul organizator al evenimentului, Ionuţ Popescu, spune că acţiunea se va desfăşura pînă duminică, 2 august, iar expoziţia de maşini tunate este deschisă zilnic, între 10.00 şi 22.00. Seara, timp de două ore, autovehiculele oferă reprezentaţii de drift. „Cu sprijinul Primăriei Mangalia am reuşit să organizăm Championship of Tunning în Portul Turistic. De acum încolo vom aduce evenimentul la Mangalia pentru că avem o colaborare bună cu administraţia locală”, a declarat Ionuţ Popescu. Dacă în prima zi intrarea la expoziţie a fost gratuită, în zilele de sîmbătă şi duminică, doritorii vor trebui să plătească cîte 10 lei pentru a vedea de aproape bijuteriile pe patru roţi. Buna dispoziţie a publicului este întreţinută pe parcursul celor trei zile de DJ C-Mann şi DJ Bibanu MXXL.