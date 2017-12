Investiţii în instalaţii electrice

Distribuitorul de electricitate Enel Distribuţie Dobrogea va investi 13,8 milioane lei, fără TVA, în lucrări la liniile electrice aeriene şi subterane de medie şi joasă tensiune, pe instalaţii scoase de sub tensiune, în judeţele Constanţa, Călăraşi, Ialomiţa şi Tulcea, potrivit e-licitaţie.ro. Enel Distribuţie Dobrogea organizează în acest sens o licitaţie publică la 3 februarie 2010, iar contractul are o durată de un an din momentul atribuirii. Directorul general executiv al Grupului italian Enel, Fulvio Conti, a anunţat, în iunie 2009, la Bucureşti, că Enel va investi 300 milioane euro, în România, în 2009 şi 2010, în infrastructura de distribuţie a energiei electrice. Potrivit acestuia, Enel intenţionează să păstreze acest nivel de investiţii, pentru următorii cinci ani, în România, de 150 milioane euro anual.