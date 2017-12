Investiţii în parcuri, în detrimentul proiectelor prioritare

PROIECTE PE BANDĂ RULANTĂ În ultimii ani, Guvernul a pus la dispoziţie bani pentru punerea în aplicare a celor mai nepotrivite idei de proiecte în mediul rural, chiar dacă cu totul altele ar trebui să fie priorităţile pentru locuitorii de la ţară. Uite aşa, pe nepusă masă, au început să răsară săli de sport, bazine de înot, dar şi aşa-zise parcuri situate la periferia satelor, chiar dacă sunt localităţi care dintotdeauna şi-au procurat apa de la fântână şi nu ştiu ce-i ăla un sistem de alimentare cu apă. Investiţiile au fost şi ele aprobate pe sprânceană, în funcţie de preferinţele politice ale celor de la Putere. Fireşte, beneficiarii au fost primarii care s-au încadrat în culoarea obligatorie a PDL: portocaliu. În schimb, au fost şi primari care n-au văzut utilitatea unor astfel de proiecte.

PARC - DA, ALINIAMENTE - BA Din această categorie de edili face parte şi primarul comunei Grădina, Gabriela Iacobici, care a considerat că nu poate depune un proiect pentru amenajarea unui parc în comună dacă nu are un teren potrivit unde ar putea înfiinţa un parc. „Aveam posibilitatea de a depune proiect pentru un parc în localitatea Grădina, dar nu am întocmit documentaţie pentru că singurul teren disponibil era la periferia localităţii. Proiectul ar fi fost nepotrivit pentru comuna noastră pentru că nu aveam niciun teren liber în centrul localităţii În schimb, anul trecut am depus documentaţie pentru amenajarea unor aliniamente stradale, tot prin Administraţia Fondului pentru Mediu. Proiectul ar fi fost foarte folositor pentru noi, dar, din păcate, nu ne-a fost aprobat. Probabil că dacă depunem proiect pentru amenajarea unui parc am fi primit bani guvernamentali”, a concluzionat primarul din Grădina.