Investiţii minime cu un buget aproape de zero

Sfârşitul de an nu este unul îmbucurător din punct de vedere bugetar pentru Primăria Ovidiu. Fondurile destinate investiţiilor lipsesc cu desăvârşire, mai ales după ce, la ultima şedinţă, s-a votat rectificarea bugetară pentru a direcţiona fonduri din bugetul local către lucrările de asfaltare. „Constructorul trebuie plătit pentru lucrările pe care le execută. Până în prezent ne-au fost decontaţi de către UE foarte puţini din banii pe care noi deja i-am plătit. Având în vedere că proiectul trebuie cât mai repede finalizat, am plătit noi, din bugetul local. Avem de primit de la UE peste 1,7 milioane lei”, a declarat primarul George Scupra. Cu toate acestea, administraţia locală din Ovidiu a dorit să finalizeze câteva proiecte de infrastructură nu atât de costisitoare. „La şcoala din Poiana, curtea interioară a fost complet reabilitată. Acolo, nimeni nu a intervenit niciodată. În curtea şcolii se intra cu animalele la păscut. Acum am pus poartă, am pavelat drumul de acces, am pus bănci pentru odihnă şi am reamenajat terenul de sport. În cel mult o lună vrem să finalizăm şi lucrările de înlocuire a acoperişului şcolii. Cadrele didactice ne-au semnalat faptul că la ultima ploaie au fost numeroase infiltraţii în tavan şi pereţi. Acoperişul va fi schimbat, astfel ca elevii şi preşcolarii să poată învăţa acolo în cele mai bune condiţii”, a explicat primarul. Scupra mai spune că la Şcoala nr. 2 din Ovidiu sunt aproape de finalizare lucrările de pavelare a drumurilor de acces. „Pe o latură a şcolii, acolo unde exista mai mult teren disponibil, va fi amenajat un parc pentru locuitori. În cealaltă parte suntem aproape de finalizare cu lucrările de pavelaj şi amenajare din punct de vedere peisagistic. Până acum, drumurile de acces erau din pământ, iar toamna şi iarna era foarte greu să ajungi la intrarea în unitatea de învăţământ”, a spus Scupra. Acestea sunt doar câteva din investiţiile pe care administraţia locală Ovidiu le face spre sfârşitul acestui an.