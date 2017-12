Investiţii Oil Terminal Constanţa pentru 2010

Oil Terminal Constanţa, operatorul terminalului petrolier la Marea Neagră deţinut de stat, şi-a planificat pentru acest an investiţii de aproximativ trei milioane euro, în reparaţiile instalaţiilor şi în recondiţionările rezervoarelor, a declarat, ieri, directorul general Silviu Wagner. \"Aceste investiţii vor fi asigurate din veniturile proprii ale companiei\", a adăugat directorul general al Oil Terminal Constanţa, Silviu Wagner. Investiţiile companiei din 2009 s-au ridicat la circa 10 milioane lei. Oil Terminal Constanţa are în prezent circa 1.300 de angajaţi. Oil Terminal SA Constanţa este unul dintre cele mai mari terminale din Sud-Estul Europei specializate în vehicularea ţiţeiului, produselor petroliere şi petrochimice lichide şi a altor produse şi materii prime în vederea import/exportului şi tranzitului. Lungimea totală a conductelor terminalului marin este de 50 km, iar capacitatea maximă de vehiculare a ţiţeiului este de 24 milioane tone/an. Oil Terminal are, de asemenea, şapte dane operative şi trei depozite pentru ţiţei, benzină, motorină, păcură, produse chimice şi petrochimice şi uleiuri. Acţionarul majoritar al companiei este Ministerul Economiei, care deţine 59,6222% din acţiuni, în timp ce Fondul Proprietatea are o participaţie de 10%, iar alţi acţionari au 30,3778%.