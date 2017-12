Investiţii private în parcuri eoliene

PARCURI Febra construcţiei de parcuri eoliene în judeţul Constanţa a cuprins şi comuna Târguşor, unde două firme, una străină şi una românească, se pregătesc să investească masiv în două parcuri privind energia verde. Confirmarea a venit de la primarul Dumitru Dragu, care a declarat că societăţile se află pe ultima sută de metri în obţinerea avizelor necesare construcţiei parcurilor eoliene. Primarul a precizat că marele câştig îl are comunitatea locală. „În afara câştigului pe care locuitorii îl vor avea prin închirierea terenurilor, administraţia locală va beneficia de o serie de facilităţi din partea investitorilor. În plus, firmele vor contribui financiar la bugetul local, promiţând totodată că vor folosi şi forţă de muncă necalificată din comună în cadrul lucrărilor de amenajare a parcurilor eoliene”, a afirmat primarul din Târguşor. El a adăugat că cele două parcuri însumează 80 de turbine.

TAXE MAI MARI În altă ordine de idei, Dumitru Dragu a spus că bugetul local ar fi mai câştigat dacă societăţile care ridică turbinele eoliene ar plăti taxele şi impozitele aferente acestor construcţii. Din nefericire, spune primarul, în Codul fiscal, turbinele eoliene nu există ca şi construcţii, neputând fi impozitate. „Impozitarea turbinelor eoliene ar însemna dezvoltarea reală a comunei. Atunci nu am mai aştepta cotele de la bugetul de stat, am putea să ne cofinanţăm proiectele europene, adică am deveni oarecum independenţi din punct de vedere financiar”, a declarat primarul Dumitru Dragu.