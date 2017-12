Investiţii private în parcuri eoliene

Febra construcţiei de parcuri eoliene în judeţul Constanţa a cuprins şi comuna Săcele, unde trei firme, două spaniole şi una austriacă, se pregătesc să investească masiv în proiecte privind energia verde. Confirmarea a venit de la primarul comunei Săcele, Ion Oprea, care a declarat că trei societăţi au demarat, pe plan local, procedurile pentru obţinerea avizelor necesare construcţiei a trei parcuri eoliene. „Cea mai importantă dintre firme, care este spaniolă, va construi 120 de turbine, pentru care se află în plin proces de autorizare. De asemenea, o altă firmă spaniolă are în proiect construcţia a 30 de turbine, în timp ce firma austriacă doreşte să investească în 60 de turbine eoliene. De altfel, cred că firma austriacă va obţine autorizaţia de construcţie în primăvara acestui an”, a spus Ion Oprea. Primarul a precizat că marele câştig prin prezenţa acestor investitori îl are comunitatea locală. „În afara câştigului pe care locuitorii îl vor avea prin închirierea terenurilor, administraţia locală va beneficia de o serie de facilităţi din partea investitorilor, de la pietruirea de drumuri, până la oferirea de energie electrică gratuită pentru iluminatul public. În plus, firmele vor contribui financiar la bugetul local, promiţând totodată că vor folosi şi forţă de muncă necalificată din comună În cadrul lucrărilor de amenajare a parcurilor”, a afirmat primarul din Săcele. Oprea a adăugat că a apelat deja la aceşti investitori, care, la rugăminţile primarului, au ajutat Primăria să pietruiască 12 kilometri de drumuri din comuna Săcele. La acest proiect, Primăria şi-a adus contribuţia punând la dispoziţie utilajele şi motorina, iar firmele private, piatra. El a adăugat că implicarea firmelor în proiecte locale nu va fi trecută drept o „donaţie”, urmând ca „reglarea conturilor” să fie făcută ulterior, iar plata către firme să fie efectuată mai târziu. „Nu am avut ce face şi nu puteam aştepta bani de la stat. Până când vor veni fondurile, am apelat la firmele din zonă să ne ajute. Este o soluţie, dar nu una fericită, pentru că nu este normal să apelăm la privaţi pentru problemele noastre. Totuşi, mă bucur că am găsit ajutor din partea oamenilor de afaceri care au înţeles greutăţile prin care trecem”, a afirmat Ion Oprea, care a precizat că valoarea lucrărilor privind pietruirea drumurilor din comună se ridică la 1,2 milioane de lei.