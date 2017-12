Investiţii transfrontaliere

Autorităţile publice locale din Medgidia şi Silistra (Bulgaria) vor înfiinţa, săptămâna aceasta, Grupul Economic de Cooperare Teritorială. Potrivit primarului municipiului Medgidia, Marian Iordache, scopul înfiinţării acestui Grup este punerea în aplicare a unui proiect transfrontalier cu finanţare de la Uniunea Europeană, privind construirea a două fabrici, una în Medgidia şi alta în Silistra, pentru producerea de energie electrică şi energie termică, procesul de producţie bazându-se în principal pe reciclarea deşeurilor menajere. „Vor fi două fabrici ecologice, fără poluare. Practic, producerea de energie electrică şi energie termică se face prin procesul de distrugere mecanică a gunoaielor. Investiţia este una cât se poate de serioasă şi este unică în România. De fapt, la nivelul Uniunii Europene, astfel de fabrici mai există doar în câteva ţări”, a spus Marian Iordache. Primarul Medgidiei a declarat că investiţia pentru cele două fabrici se ridică la aprox. 25 de milioane de euro, bani care vor proveni exclusiv din fondurile UE. „Uniunea Europeană finanţează astfel de proiecte, iar banii nu provin din cotele destinate celor două ţări. Dacă proiectul este bine realizat, putem spune că, din 2012, ne putem apuca de construcţia celor două fabrici, care sunt extrem de utile, mai ales că România, ca şi Bulgaria, are o mare problemă cu depozitarea deşeurilor menajere. În plus, se creează locuri de muncă şi păstrăm mediul curat. Ştiu, vor fi şi persoane care vor spune că sunt „vise” ale noastre, dar proiectul este real şi va fi dus la îndeplinire. Să fiu sincer, ideea a aparţinut autorităţilor din Silistra şi consider că aceasta este extrem de necesară în condiţiile în care şi noi şi cei din Silistra ducem lipsă de investiţii”, a spus Marian Iordache.