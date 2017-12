Investiţii uitate de Guvern

O vorbă din popor spune că „la omul sărac nici boii nu trag”. Este şi cazul comunei Mereni, unde primarul Gheorghe Chiriac spune că administraţia locală trece prin clipe extrem de dificile. „Salariile s-au tăiat, bani în buget nu mai sunt, iar investiţiile au devenit un vis”, spune primarul din Mereni. Pe lângă toate astea, Chiriac afirmă că statul a venit cu jalba-n proţap şi a băgat mâna în vistieria comunei. „Deştepţii ăştia din Guvern ne-au tăiat cotele defalcate din TVA, bani care înseamnă pentru noi aprox. 90.000 de lei. Deşi poate părea o sumă mică, pentru noi aceşti bani erau extrem de importanţi. Cu aceste fonduri am fi supravieţuit, mă refer la salarii, până la sfârşitul anului. Dar aşa, mă tem că nu vom putea să achităm toate salariile angajaţilor administraţiei locale până la sfârşitul anului. Sper într-o minune să putem da banii oamenilor”, a spus Chiriac. El a adăugat că, din disperarea de a face economie, Primăria încearcă tot felul de artificii, printre care şi reducerea orelor de iluminat stradal. „Iluminatul stradal funcţionează doar câteva ore pe noapte, dar suntem în pericol de a-l opri de tot, ceea ce înseamnă că vor apărea infracţiunile“. În ceea ce priveşte investiţiile, primarul din Mereni spune că nici nu poate fi vorbă de aşa ceva. „Ultima lucrare a fost în ianuarie 2009. Sunt aproape doi ani de atunci, timp în care nu am reuşit să mai investim nimic. Şi asta din cauza lipsei fondurilor. Avem câteva proiecte, printre care se numără introducerea iluminatului public într-un cartier nou din satul Mereni, precum şi reabilitarea reţelelor de apă în localităţile Mereni şi Ozmancea, dar pe care Guvernul nici măcar nu le-a băgat în seamă. Am şi uitat ce înseamnă să faci investiţii, iar oamenii mă trag de mânecă şi îmi spun că mi-au dat votul pentru a le rezolva problemele”, a spus Chiriac.