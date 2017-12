Investițiile imobiliare au uitat complet de criză

Piața de investiții în imobiliare a avut o evoluție spectaculoasă în prima jumătate a acestui an, valoarea totală a tranzacțiilor depășind 400 milioane euro, conform unui studiu al Colliers International. „Au fost încheiate tranzacții mari în sectoarele de industrial și retail, cele mai importante fiind vânzarea depozitului Dacia Pitești către Globalworth, pentru 42,5 milioane euro, respectiv tranzacția dintre Iulius Group și Atterbury Group. Valoarea medie a deal-urilor a crescut semnificativ, în comparație cu anul trecut, și estimăm că 2017 va fi un an foarte bun pentru sector. Volumul ridicatii demonstrează că piața devine mai lichidă. De asemenea, observăm o tendință a investitorilor internaționali de a crea parteneriate cu dezvoltatori locali. Acest dinamism va duce la un volum total al investițiilor de un miliard euro în 2017 - cel mai bun an post-criză“, spune oficialul Colliers Mihai Pătrulescu.