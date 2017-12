Investiţiile vor continua să scadă

Cheltuielile de capital vor continua să scadă în acest an în România, accentuând tensiunile de pe piaţa muncii şi afectând consumul într-o perioadă în care cererea internă rămâne la niveluri slabe din cauza recesiunii şi dificultăţilor de pe piaţa de credit, potrivit unei analize a BNP Paribas. Criza creditelor din România a fost „de departe” cea mai severă din Europa Centrală şi de Est, afectând puternic investiţiile, notează analiştii celei mai mari bănci franceze. Astfel, deşi creşterea economică va reveni în acest an cu mai mult de şapte puncte procentuale, cererea internă va râmâne la niveluri de depresie. BNP Paribas estimează că Produsul Intern Brut (PIB) al României va înregistra o creştere modestă de 0,5% în acest an, dar se va majora cu 2,5% în 2011, respectiv cu 2,9% în 2012, anul în care România trebuie să-şi reducă deficitul bugetar sub pragul de 3% din PIB, reglementat în Uniunea Europeană.