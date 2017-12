Investitori din Cehia, interesaţi de Constanţa

Pentru prima dată în acest an, conducerea Camerei de Comerţ, Industrie, Navigaţie şi Agricultură (CCINA) Constanţa a primit, la sediul instituţiei, vizita ambasadorului Republicii Cehe la Bucureşti, Petr Dokladal, şi a şefului Secţiei Economice din cadrul Ambasadei, Martin Licenik. Discuţiile purtate de conducerea CCINA Constanţa cu oficialii cehi s-au axat pe cele mai importante domenii de activitate de care investitorii din Cehia ar fi posibil interesaţi: transporturi, comerţ, turism etc. S-a discutat, de asemenea, despre importanţa pe care o are Portul Constanţa, ca deschidere la Marea Neagră, pentru traficul de mărfuri, nu numai pentru România, cât şi pentru alte ţări din Europa care nu au ieşire la mare, precum şi despre importanţa traficului fluvial pe Dunăre. Deosebit de interesat s-a aratat ambasadorul Republicii Cehe la Bucureşti, Petr Dokladal, în legătură cu activitatea CCINA Constanţa privind acţiunile şi evenimentele pe care aceasta le organizează, dar şi de proiectele în care este implicată. În acest sens, reprezentanţii Camerei au prezentat în detaliu programul de târguri şi expoziţii al instituţiei pentru acest an. De altfel, conducerea Camerei a declarat că va susţine şi încuraja dezvoltarea relaţiilor economice şi va promova cooperarea dintre companiile din Cehia şi cele din Constanţa, prin participarea acestora la târguri de specialitate, parteneriate - în vederea găsirii de parteneri adecvaţi de afaceri, printre membrii CCINA.