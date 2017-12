Investitori străini, interesaţi de Mangalia

Primarul Mangaliei, Claudiu Tusac, s-a întâlnit, săptămâna trecută, în vederea promovării oportunităţilor resurselor economice din sudul litoralului, cu o importantă delegaţie de oameni de afaceri străini. Este vorba despre reprezentanţii unui consorţiu internaţional format din investitori italieni, englezi şi americani, cărora Tusac le-a prezentat proiectele majore ale Mangaliei. În alocuţiunea sa, edilul a subliniat că „orice investitor serios va găsi un parteneriat deschis la Primăria Mangalia, care va oferi tot sprijinul necesar pentru ca regiunea, pe lângă ”boom-ul” turistic evident din ultimul an, să cunoască şi o accelerare a dezvoltării economice. Ceea ce, înainte de toate, înseamnă locuri de muncă pentru locuitorii oraşului.” Investitorilor străini le-au fost prezentate oportunităţile reprezentate de viitorul parc de distracţii Western Park, refacerea întregii infrastructuri din cele şapte staţiuni administrate de Primăria Mangalia, reabilitarea tramei stradale, sistemului de iluminat, sistemului de irigaţii, extinderea portului turistic, construcţia de locuinţe ieftine pentru tineri, construcţia unui centru expoziţional având ca rol organizarea de târguri şi expoziţii din diferite domenii de activitate la nivel naţional şi internaţional. De precizat că, din delegaţia investitorilor străini au făcut parte şi proprietarii uneia dintre cele mai puternice firme de construcţii italiene, care derulează proiecte de investiţii proprii în Europa. De asemenea, investitorii englezi şi americani sunt angrenaţi în dezvoltarea unor parcuri de distracţii în mai multe zone ale lumii. Conducătorul delegaţiei, Renato Bevilacqua, a declarat: „Suntem pentru prima oară în România şi deja ne felicităm pentru că am ales Mangalia drept primul obiectiv al vizitei noastre. Într-adevăr, potenţialul economic este uriaş şi suntem ferm hotarâţi să investim în zonă, mai ales că am văzut îndrăzneţele proiecte ale primarului Tusac. Rămâne să ne întoarcem cât de curând alături de alţi parteneri, cu propuneri concrete de investiţii”. În fine, Tusac a adăugat că astfel de parteneriate sunt bine venite mai ales că, în acest mod, se pot accesa mult mai lesne fonduri europene destinate dezvoltării regionale.