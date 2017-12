Investitorii, alungaţi de birocraţia românească

BIROCRAŢIE MEDIEVALĂ Furcile caudine prin care trebuie să treacă investitorii străini care vor să dezvolte afaceri în România îi descurajează până şi pe cei mai stoici. Demararea afacerii nu înseamnă şi sfârşitul supliciului, după cum mărturiseşte unul dintre dezvoltatorii imobiliari din Constanţa, de fapt unicul investitor străin din această ramură care încă mai activează în Cetatea Tomisului. Administratorul FIN.CO.GE.R.O. S.p.A. Catania Italia - Sucursala Romania, Romeo Nunzio, nu înţelege de ce se pun beţe în roate celor două proiecte imobiliare ale firmei - Faleza Nord şi Eminescu - menite să dea oraşului identitate de pe mare şi să crească valoarea zonelor în care se realizează investiţiile. „Deţinem atestat de calificare pentru executarea lucrărilor publice, la fel ca toate firmele internaţionale autorizate să facă lucrări publice prezente pe piaţa românească. De opt, nouă luni am început procedurile pentru demararea lucrărilor. Avem PUD-urile aprobate, dar întâmpinăm foarte multe obstacole birocratice. De la Primărie, la Apele Române, la Mediu. De la RAJA, la Romtelecom. De la ISC la ... Este o problemă infinită. O birocraţie medievală. Acest lucru nu este acceptabil în acest caz. Investiţia noastră este singura investiţie imobiliară de la Constanţa care continuă în pofida crizei economice. Spaniolii s-au oprit, austriecii, la fel. Singurul şantier care continuă lucrările este FIN.CO.GE.R.O.”, spune Nunzio.

ÎNTÂRZIERI DE... MILIOANE DE EURO. Firma are, în prima fază a proiectului, sute de angajaţi direcţi şi indirecţi români, însă proiectul generează, în 3-4 ani, mii de locuri de muncă - direct şi indirect. “Ar trebui să încheiem primul stadiu al proiectului în primăvara lui 2011. În prezent, întârzierile generate de birocraţie se ridică la aprox. un an. Un an înseamnă o pierdere de zeci de milioane de euro”, a spus Romeo Nunzio. În timp, reprezentanţii firmei italiene s-au adresat cu plângeri către cele mai înalte instituţii ale statului: Preşedinţia, Ministerul de Externe, Ambasada şi, dacă nimic nu se rezolvă, investitorii sunt dispuşi să lase totul baltă. „Dacă se va continua în acest fel, închidem şantierul, dăm afară pe toată lumea, lăsăm problema în mâinile unor avocaţi şi plecăm, pentru că ne-am săturat. Cred că, după plecarea noastră, oraşul va fi mai sărac, pentru că proiectele noastre cresc atractivitatea şi valoarea unei mari părţi a oraşului. Datorită proiectului nostru, oraşul câştigă mai multe plaje”, a declarat Nunzio. O simplă schimbare de atitudine a autorităţilor ar putea însă schimba un astfel de destin sumbru al unei investiţii. “Aşteptăm să se comporte şi autorităţile române, în special cele locale, ca şi justiţia română, în care avem încredere absolută. Am câştigat deja un proces în România, cu daune pe care administraţia locală şi primarul în nume propriu ar fi trebuit să ni le plătească. Dar nu ne interesează daunele, chiar dacă suntem gata oricând să reluăm acţiunile în instanţă pentru respectarea drepturilor noastre de investitori. Obiectivul nostru nu este să câştigăm din procese. Noi vrem să construim. Noi vom câştiga din acest proiect, dar oraşul va câştiga mai mult. Trebuie să explicăm tuturor instituţiilor acelaşi lucru. Unde mergi, o iei de la capăt. Oamenii mai obosesc... Noi nu am venit aici ca să ne pierdem vremea”, a afirmat Romeo Nunzio.

INVESTIŢIE. Administratorul FIN.CO.GE.R.O., Romeo Nunzio, despre cele două investiţii din Constanţa: „Înainte să înceapă lucrările, terenul din Faleză Nord, pe care urmează să fie ridicat un cartier de vile, era o groapă de gunoi. Acest proiect de la Pescărie va reda zonei deschiderea către mare, în condiţiile în care, locuinţele, chiar dacă erau situate în vecinătatea mării, nu aveau la propriu deschidere la mare. Proiectul va creşte totodată valoarea imobiliară a întregii zone. Ideea noastră pentru viitorul proiect din str. Eminescu include 5.000 de parcări, săli de conferinţe, magazine, terase, birouri, locuinţe. Mai mult, aceste proiecte vor da Constanţei identitate dinspre mare. Suntem de acord cu eforturile administraţiei locale de a întoarce faţa oraşului către mare, pentru că un oraş situat la malul mării trebuie să trăiască cu marea. Dacă, la ora asta, vrem să mergem la un restaurant cu deschidere spre mare, nu avem unde merge. La Rimini, Genova, Napoli sunt mii de astfel de restaurante. Suntem de acord că marea trebuie protejată şi că este o resursă inepuizabilă. Şi chiar asta vrem să facem... să o punem în valoare. Zeci de mii de constănţeni se vor putea bucura de plajele pe care oraşul le câştigă prin proiectul nostru, plaje la care accesul este comod şi special amenajat pentru toate categoriile de utilizatori: batrâni, copii, persoane cu dizabilităţi motorii. Ce sens mai are marea dacă nu ne putem bucura de ea? Ce oraş de pe malul mării poate exista fără a convieţui cu marea? Marea trebuie să fie punctul de referinţă al oraşului”.