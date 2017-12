Investitorii au depreciat leul

Leul s-a depreciat ieri cu aproape trei bani (0,86%) faţă de euro, pînă la 3,3982 lei/euro, potrivit cursului afişat de banca centrală, care a cotat euro la 3,3691 lei/euro în ziua precedentă, ca urmare a valutei cumpărate de investitorii străini care şi-au marcat profiturile, susţin dealerii. Şedinţa valutară s-a deschis, ieri, la 3,3720 lei/euro şi euro a urcat după cîteva minute pînă la un maxim al zilei de 3,3960 lei. Banca Naţională a României (BNR) a afişat un curs oficial de 2,5859 lei/dolar, cu peste doi bani mai mult pentru un dolar (0,96%) faţă de miercuri, cînd era de 2,5612 lei/dolar. Pe pieţele internaţionale, moneda americană s-a depreciat uşor de la 1,3107 la 1,3156 dolari/euro.

BNR a afişat, în prima parte a zilei de ieri, o medie a dobînzilor overnight (cu scadenţa la 24 ore) de 4,31% pe an la depozitele atrase (BUBID), în scădere cu 2,94 puncte procentuale faţă de miercuri, iar dobînda medie la depozitele plasate (BUBOR) era de 6,38% pe an, cu 2,18 puncte mai mult decît în ziua precedentă. Dobînzile interbancare la depozitele overnight au scăzut miercuri de la 7,5-8,5% pe an la 4-6% pe an, după ce banca centrală a anunţat că a atras doar 17,9% din suma totală oferită de băncile participante la licitaţia pentru depozitele la o lună, pentru că lichiditatea din piaţă s-a menţinut destul de ridicată. Dobînzile overnight s-au menţinut, ieri, la acelaşi nivel scăzut, ca urmare a excedentului de lei din piaţa băncilor, în ciuda faptului că a început o nouă perioadă de constituire a rezervelor minime obligatorii.