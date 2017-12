Investitorii de la ţară au prins gustul fondurilor UE

ABSORBŢIE Interesul constănţenilor pentru fondurile europene este tot mai mare, chiar în condiţiile în care asigurarea cofinanţării se face greu, iar proiectele sunt mai laborioase. Acest lucru dovedeşte că investitorii din zona rurală au prins gustul fondurilor europene. Potrivit directorului general al Centrului Regional de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (CRPDRP) 2 Sud - Est Constanţa, Anghel Panait, în iulie 2013, gradul de absorbţie a fondurilor europene a fost de peste 90%. „Faţă de anul trecut, am avut şansa de a ne remarca printre primele Centre Regionale din ţară în ceea ce priveşte cifrele de absorbţie lunare. Pentru a ajunge la acest rezultat, am reuşit să-i atragem pe acei beneficiari publici şi privaţi care intenţionau să depună cereri de plată mai târziu şi care aveau sumele la dispoziţie abia în toamnă”, a declarat Panait. În prezent, CRPDRP Constanţa are 8.200 de proiecte eligibile, aflate în diferite stadii de evoluţie, care însumează 684 milioane euro. „Este foarte important ca proiectele să fie viabile şi să nu se piardă. Orice proiect reziliat reprezintă o pierdere atât pentru beneficiarii acestuia, cât şi pentru comunitatea unde ar fi trebuit să se dezvolte”, a spus şeful CRPDRP Constanţa.

PROIECTE DE TOP Potrivit afirmaţiilor lui Panait, numărul proiectelor depuse în primăvara acestui an este mai mare faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut cu peste 30%. Pe primul loc în topul celor mai solicitate măsuri a fost Măsura 1.4.1. - „Sprijinirea fermelor de subzistenţă”, unde s-au înregistrat 4.700 de proiecte în valoare de 32 milioane euro. Pe locul al doilea s-a numărat Măsura 1.1.2. - „Instalarea tinerilor fermieri în mediul rural”, unde au fost consemnate 2.101 proiecte în valoare de 55 milioane euro. Proiecte care au avut un grad mare de atractiviate au fost şi cele legate de Măsura 1.2.1 - „Modernizarea exploataţiilor agricole”. Pe această măsură au fost 360 cereri, cu o valoare a proiectelor de peste 100 milioane euro. „Datorită programului „Consumăm produse româneşti”, iniţiat de Consiliul Judeţean Constanţa, cei care au beneficiat de sprijin pentru înfiinţarea serelor s-au arătat interesaţi să-şi dezvolte acest tip de afacere. De altfel, aceşti beneficiari se reflectă în numărul mare de proiecte depuse pe Măsura 1.2.1”, a precizat Panait. Cu toate acestea, beneficiarii publici sunt mult mai activi decât cei privaţi, spune directorul CRPDRP Constanţa. În topul beneficiarilor publici se află Primăria Cumpăna, care derulează un proiect de 2,5 milioane euro. Proiectul se referă la modernizarea şi reabilitarea drumurilor, extinderea sistemului de canalizare, modernizarea căminului cultural şi înfiinţarea unui „after school”. Proiecte importante sunt derulate şi de Primăriile Nicolae Bălcescu (un milion de euro) şi Ghindăreşti (800.000 de euro). Obiectivul acestora constă în modernizarea drumurilor de exploatare. În ceea ce priveşte birocraţia, Panait a afirmat că în acest an s-a pus accent deosebit pe acest lucru, astfel încât timpii pentru evaluare, decontare şi obţinerea de avize şi acorduri să fie reduşi. „De exemplu, dacă, anul trecut, membrii Organizaţiei Utilizatorilor de Apă în Irigaţii erau blocaţi în activităţile lor, în prezent mulţi şi-au terminat achiziţiile, urmând să-şi primească avansul pentru a-şi implementa proiectele”, a spus Panait. La CRPDRP Constanţa sunt arondate şase judeţe: Brăila, Buzău, Tulcea, Vrancea, Galaţi, dar şi Constanţa.