Investitorii din sudul litoralului propun un parteneriat public-privat pentru plaja din Venus

După ce a anunţat că a acţionat în instanţă Direcţia Apelor Dobrogea Litoral (DADL) pentru modul în care a administrat, sezonul trecut, sectoarele de plajă rămase neînchiriate¸ preşedintele Asociaţiei Investitorilor din Staţiunea Turistică Venus-Mangalia (AISTV), dr.ing. Lucian Iftimie, a făcut publice, ieri, propunerile Asociaţiei pentru relansarea turismului estival. El a declarat că Asociaţia pe care o conduce a propus, în mai multe rînduri, DADL, încheierea unor contracte de asociere în vederea constituirii unui parteneriat public-privat cu scopul realizării unor investiţii de anvergură pe plaja Esplanada din Venus, dar, din păcate, nu a primit niciun răspuns. ”În iulie am fost la DADL la negocieri fără să primim, însă, vreun răspuns ferm. Am revenit, în septembrie şi octombrie, şi i-am propus directorului DADL, Ionel Manafu, varianta contractului de aosciere, din nou fără rezultat. Am început deja să ne alarmăm. În scurt timp începe sezonul şi ne va găsi iar cu plajele neamenajate”, a declarat Iftimie. El susţine că refuzul DADL de a răspunde la adresele prin care Asociaţia solicita încheierea unor contracte de asociere pentru plaja Esplanada poate fi intepretat ca un acord tacit: ”Ţinînd cont că DADL nu a răspuns, în termenul legal, adreselor noastre, ne putem considera cîştigătorii plajei Espalanada”. Iftimie a adăugat că investitorii din Venus nu vor participa la licitaţiile din februarie organizate de DADL pentru închirierea sectoarelor de plajă rămase libere, ”plaje-dezastru”. ”Consider licitaţia plajelor organizată de DADL ilegală, iar închirierea sectoarelor de plajă un abuz, întrucît se încalcă legea contabilităţii”, a spus Iftimie. Investitorii din Venus susţin că în cazul în care DADL va organiza licitaţie pentru închirierea plajei Esplanada vor ataca contractul de închiriere cu o ordonanţă prezidenţială întrucît acest sector de plajă se află în litigiu. ”Dacă conducerea DADL nu doreşte să ne susţină îi dorim succes, dar trebuie să ştie că ne vom constitui în parte vătămată în procese şi vom cere despăgubiri la finalul fiecărui sezon. Nu avem nevoie de avocat ne vom reprezenta singuri. Avem dovezi clare şi ştim cine este vinovatul”, a spus Iftimie, adăugînd că cei 300.000 euro pe care investitorii din Venus îi solicită despăgubire de la DADL, în procesul privind prejudiciile aduse în sezonul 2006, al cărui prim termen va fi pe 5 aprilie, vor fi folosiţi pentru întreţinerea şi modernizarea plajei Esplanada.

Plan de investiţii

Investitorii din sud au planuri mari pentru plaja Esplanada. Ei se obligă să se ocupe de igienizarea plajei şi de dotarea acesteia cu toate utilităţile necesare unui turism de calitate, cu o singură condiţie: DADL să nu le perceapă nicio taxă timp de trei ani. ”Dacă DADL nu a fost în stare să administreze această plajă, să ne dea nouă posibilitatea să ne ocupăm de ea”, a spus Iftimie. El susţine că a purtat discuţii cu toţii investitorii care au interese economice pe plaja Esplanada şi că aceştia au fost de acord să coopereze pentru realizarea unui program de investiţii complex: ”Vrem să amplasăm şezlonguri, umbrele, grupuri sanitare şi duşuri pe plaje. Vrem să practicăm un turism civilizat”. Ei au realizat deja un plan al investiţiilor pentru plaja din Venus, pe baza unor fotografii făcute din elicopter. Iftimie susţine că planurile vor putea fi puse în practică abia după ce DADL va accepta încheierea contractelor de asociere în baza cărora plaja va fi repartizată, pe sectoare, investitorilor interesaţi. Printre obiectivele propuse amintim: o alee de promenadă, un restaurant pescăresc cu crescătorie de scoici, un teren de volei, beach-baruri, un debarcader, un teren de joacă pentru copii, o bază de sky nautic şi o sală de spectacole. Iftimie susţine că investitorii s-au angajat să realizeze lucrări de calitate, ignorînd exemplul DADL, care a făcut o treabă de mîntuială în 2006: ”Angajaţii DADL au prins bolovanii sub lucrare şi au făcut sandwich: pămînt-nisip, pămînt-nisip”.

În altă ordine de idei, preşedintele AISTV susţine că plajele nu au ce căuta în administrarea Ministerului Mediului, în condiţiile în care acestea sînt o importantă componentă a turismului de litoral. Iftimie declara că cea mai mare problemă a turismului nu sînt tarifele mari, aşa cum a încercat să demonstreze fostul preşedinte al ANT, Ovidiu Iuliu Marian. ”Fostul preşedinte al ANT a fost o catastrofă totală. A cheltuit banii pe promovare externă în timp ce a defăimat litoralul în mod public. Întotdeauna a scos în evidenţă preţurile foarte mari care se practică pe litoral. Nu este adevărat!”, a spus Iftimie. El a adăugat că în toate ţările dezvoltate turismul reprezintă ramura de bază a economiei. ”În Ungaria, contribuţia turismului la PIB este 12%, în Bulgaria, ajunge la 10%, în timp noi abia putem vorbi de 1,9%. Ne întrebăm de ce se întîmplă aşa? Din cauza unei politici a Guvernului, care consideră turismul o ramură economică de jecmăneală”, a declarat preşedintele AISTV. Un alt lucru pe care AISTV îl impută conducerii DADL este modul în care a gestionat, sezonul trecut, situaţia salvamarilor. ”Au murit oameni pentru că DADL nu a reuşit să aducă salvamari pe plajă de la începutul sezonului. Au scos nişte norme în funcţie de muşchii partidelor de la putere, iar după ce au închiriat plajele şi au încasat banii, au dat de lucru primăriilor”, a spus Iftimie.