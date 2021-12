Investitorii mizează pe logistic și rezidențial în Constanța

Investiții totale de peste 2 miliarde de EURO sunt în derulare în acest moment sau vor fi demarate în perioada imediat următoare, la nivelul celor mai mari 5 orașe din țară (Timișoara, Cluj-Napoca, Brașov, Iași și Constanța). Astfel, între finalul anului 2021 și 2024, în cele 5 orașe și în regiunile adiacente vor fi finalizate proiecte de proprietăți comerciale ce cumulează în total peste 370.000 mp (clădiri de birouri, spații logistice, parcuri de retail), 7 mari hoteluri afiliate unor branduri internaționale și peste 20.000 de apartamente noi, conform raportului BUCHAREST REAL ESTATE CLUB (BREC) - REGIONAL CITIES lansat astăzi. Analiza este realizată pe baza informațiilor BREC de la companiile din piață și a datelor CBRE, Cushman & Wakefield Echinox, Simon & Partners Cluj-Napoca, IMRA Real Estate Constanța și EST Hospitality.

Constanța a atras până în prezent investiții cu precădere pe segmentele de retail și logistic, iar în ultimii ani este ținta investitorilor rezidențiali, atât în oraș cât și in statiunile de pe litoral, pe segmentul apartamentelor de vacanță. Un număr de peste 7.000 de apartamente sunt în lucru în acest moment sau vor fi lansate în perioada următoare, între care o investiție de 40 mil. EUR în faza a 2-a proiectului Gran Via Marina al dezvoltatorului spaniol Gran Via, care va finaliza 500 de apartamente noi până în 2024.

Regiunea are potențial ridicat pentru logistică, datorită localizării și infrastructurii de transport disponibile. De asemenea, orașul ar putea atrage în viitorul apropiat cel puțin o investiție majoră pe segmentul de birouri, având în vedere că nu există nici o clădire emblematică pe acest segment, în prezent.

Conform companiei de consultanță imobiliară IMRA Real Estate, sectoarele industrial și logistic vor atrage o serie de investiții majore, în proiecte precum Constanța Business Park dezvoltat de Global Vision & Globalworth, proiectele logistice WDP din Mihail Kogălniceanu și Agigea, ELI Xpress Constanța (parte a portofoliului Element Industrial) și DP World Logistics care urmează să fie dezvoltat în curând în cadrul Portului Constanța Sud Agigea.

Investițiile imobiliare din țară au determinat și expansiunea regională a altor jucători din industriile conexe, precum piața de fit-out, facility management, construcții și materiale/ sisteme arhitecturale ș.a. Alukönigstahl România, subsidiara locală a liderului european pe piața sistemelor din aluminiu, PVC și oțel, a încheiat în primele 9 luni ale anului 2021 business în valoare de 17 milioane de euro, cu peste 60% dintre proiecte pe segmentul rezidențial și semnează 4 proiecte importante în Constanța: Opera Residence, Sea On, Lake On și Nordis Residence, iar COS - liderul pieței de fit-out (design si amenajari pentru spații interioare) de birouri, deține reprezentanțe în 3 mari orașe din țară și a atras în acționariat fondul de investiții Sarmis, continuând expansiunea regională.

EFMS, o companie antreprenorială românească de facility management s-a extins la nivel național, ajungând la o cifră de afaceri de 6.6 mil. EUR în 2020, iar Reynaers Aluminium, furnizor de sisteme pentru fațade și usi, a inaugurat anul acesta 3 noi showroom-uri în țară.

BUCHAREST REAL ESTATE CLUB (BREC) este cea mai mare organizatie a pieței de real – estate din Romania. Companiile membre BUCHAREST REAL ESTATE CLUB sunt investitori majori, locali și internaționali, activi pe segmentele proiectelor de regenerare urbană, clădirilor de birouri, parcurilor logistice și industriale, parcurilor de retail, investitiilor rezidențiale. Mai multe informatii: www.brec.ro