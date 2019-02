Investitorii zic „piua!“ și așteaptă să treacă circul

Cele peste 800 de modificări ale legislației fiscale din 2018, care au culminat cu controversata „OUG a lăcomiei“, emisă în decembrie, au influențat în mod semnificativ percepția investitorilor privind evoluția economică a României în 2019, potrivit unui barometru realizat de analiștii KeysFin - „Impredictibilitatea legislației şi posibila scumpire a creditării vor influenţa semnificativ apetitul investitorilor (români și mai ales străini) pentru deschiderea unor noi afaceri. 82% dintre oamenii de afaceri chestionați au trecut incertitudinea legată de fiscalitate pe primul loc în topul provocărilor din 2019. Pe locul doi este scăderea investițiilor, 64% dintre respondenți așteptându-se la asta, în acest an. Drept urmare, 2019 se anunță a fi un an de standby pentru mulți dintre investitori. Lipsa de predictibilitate a deciziilor administrative, evoluția pieței valutare, constrângerile semnificative din domeniul finanțărilor și accentuarea crizei din piața muncii vor influența în mod semnificativ apetitul investițional“. Mai exact, pe lista principalelor riscuri pentru economie se mai află deprecierea leului (43%), blocajul financiar (36%), creșterea prețurilor la utilități (27%) și problemele din piața muncii (23%). Investitorii au mai menționat la capitolul riscuri și „zgomotul“ din scena politică și posibila înrăutățire a situației economice mondiale. Din punct de vedere al profitabilității, afacerile cu cel mai mare potențial par să fie cele din IT&C, healthcare ((clinici private, cabinete medicale etc) și divertisment și cultură (spectacole, concerte, evenimente și pariuri sportive), domenii care au generat și în 2018 cele mai mari câștiguri (raportat la investiții), de peste 30%. La polul opus, din punct de vedere al riscului de afaceri, „câștigător“ este comerțul (59%), urmat de construcții (49%), imobiliare (47%) și industria prelucrătoare (25%).