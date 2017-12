Învierea la Constanța. Lumina sfântă, adusă de pe mare

Creștinii ortodocși se pregătesc să celebreze, peste doar câteva zile, Învierea Domnului, cea mai mare sărbătoare a creștinătății. Ca și anul trecut, Înaltpreasfințitul (ÎPS) Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va aduce lumina Învierii pe mare. Sâmbătă, 30 aprilie, cu ocazia Paștelui, la ora 23.40, el va aduce Sfânta Lumină în zona falezei Cazino din Constanţa. Lumina Sfântă va fi purtată în procesiune până în parcul arheologic de lângă Catedrala arhiepiscopală ”Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Constanța. Slujba de Înviere va avea loc la Catedrală și va fi oficiată de ÎPS Teodosie, iar Corala Armonia a Arhiepiscopiei Tomisului va cânta melodii creștine. În Dobrogea, Învierea Domnului are o semnificație deosebită. ”Doar aici a fost adusă Lumina învierii lui Hristos de Sf. Ap. Andrei. Vom ieși cu făcliile aprinse, cu lumina adusă de la Ierusalim de Patriarhia Română”, a spus ÎPS Teodosie. Lumina sfântă este considerată un miracol al ortodoxiei, care se întâmplă în fiecare an de Paște la Ierusalim, când, în timpul Vecerniei Mari din Sâmbăta Mare, între orele 12.30 și 14.30, deasupra Sfântului Mormânt se aprinde un foc care se pogoară din cer, manifestându-se diferit în fiecare an și care în primele minute nu frige. De aproape 2.000 de ani, una dintre cele mai mari minuni sărbătorite de creştinii ortodocşi este aprinderea miraculoasă. ”Învierea simbolizează înnoirea sufletelor și a trupurilor noastre și a tuturor făpturilor. Așa cum la Ierusalim vine o lumină din cer nefirească, spirituală, care după aceea devine materială, așa și sufletele noastre trebuie să se înaripeze cu această lumină, să fim fericiți că ortodocșii au în fiecare an lumina coborâtă din cer și să luăm și noi din această lumină”, a explicat Arhiepiscopul Tomisului.

CREDINCIOȘII, FERIȚI DE INCENDII

Pentru că, în noaptea de Înviere, la Catedrală sunt așteptați mii de oameni, iar riscul de incendii este mare, Biserica are responsabilitatea de a asigura toate condiţiile pentru buna desfăşurare a slujbei, cu scopul evitării oricărui accident. În toate bisericile, slujitorii altarelor sunt instruiți de angajații ISU cum trebuie să procedeze în cazul unui incendiu, iar în biserică vor putea intra doar un număr limitat de credincioși. Prima parte a slujbei de Înviere se va oficia afară, în toate bisericile. ”În Catedrală sunt 500 de locuri și se stă cu ușa deschisă. Este bine că sunt atenționați toți oamenii, să știe că trebuie să se ferească de orice pericol de incendiu. Noi avem un serviciu în cadrul Arhiepiscopiei Tomisului care a avut grijă să transmită și să controleze. Și cei de la ISU au mers la toate bisericile. Există o colaborare firească, pentru că împreună slujim oamenii”, a declarat Înaltpreasfințitul Teodosie.

ÎNDEMN LA DISTRACȚIE ÎN LIMITA DECENȚEI

Anul acesta, Sărbătoarea Paștelui se suprapune cu deschiderea sezonului estival, pe 1 Mai. Turiștii sosiți pe litoral vor putea celebra Învierea Domnului în Mamaia, deoarece la capela de la intrarea în stațiune va fi oficiată o slujbă de Înviere. Tinerilor care merg în cluburi în această zi, Arhiepiscopul Tomisului le-a transmis că e păcat să se distreze astfel. ”După ce vin la Înviere, după ce iau lumină, ideal ar fi să stea și la slujbă. După aceea pot să meargă să se relaxeze în limitele decenței, pentru că morala creștină nu respinge momentele de distracție, dar când în club se consumă substanțe stupefiante, atunci acesta devine loc de pierzanie”, a subliniat ÎPS Teodosie.

