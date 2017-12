Învierea la malul mării

Câteva mii de credincioşi ortodocşi constănţeni au participat la slujba de Înviere organizată de Arhiepiscopia Tomisului pe plaja Modern. În ciuda frigului de afară, credincioşii s-au adunat înaintea altarului improvizat pe plajă cu mult înaintea începerii slujbei de Înviere, dornici să ocupe un loc cât mai în faţă, pentru a primi Lumina Sfântă direct de la lumânările preoţilor. Liturghia a fost oficiată de Înalt Prea Sfinţitul Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului. La miezul nopţii peste miile de credincioşi s-a aşternut liniştea, aceştia aşteptând cu nerăbdare sosirea Luminii Sfinte. Ca şi în anii trecuţi, IPS Teodosie a ajuns pe plaja Modern cu ajutorul unei şalupe, purtând cu el Lumina Învierii, adusă de la Ierusalim. Oamenii s-au înghesuit pentru a primi Lumina direct de la făcliile preoţilor şi IPS Teodosie. Cei mai puţini norocoşi au fost nevoiţi să se mulţumească cu Lumina transmisă de la cei de lângă altar. Slujba de Înviere a reprezentat, pentru mulţi dintre credincioşi, un moment emoţionant. „Venim în fiecare an la Slujba de Înviere. Este un moment deosebit, în care ne simţim mai aproape de Dumnezeu. Iar slujba ţinută pe plajă este ceva deosebit, foarte frumos şi foarte înălţător”, a declarat Alexandra Crantea.

CIRCULAŢIA RUTIERĂ ÎNGREUNATĂ. În ciuda părerii generale, potrivit căreia slujbele religioase interesează numai persoanele vârstnice, la Slujba de Înviere din acest an au participat şi foarte mulţi tineri. Ce-i drept, mulţi dintre cei prezenţi (tineri, în cea mai mare parte) s-au îndreptat spre case de îndată ce au luat Lumina Învierii, fără a mai sta să asculte slujba religioasă. Din acest motiv, cei care au venit cu maşina, au fost nevoiţi să se deplaseze, o bună bucată de drum, bară la bară. Printre cei prezenţi la slujbă s-au numărat şi copii, veniţi împreună cu părinţii. „Am venit să iau Lumină şi să o duc acasă ca să ne ajute Dumnezeu”, a declarat Răzvan Gheorghe, un băieţel de opt ani. În acest an, Învierea Domnului a fost sărbătorită pe aceeaşi dată de ortodocşi, catolici şi protestanţi. Denumirea de Paşte a fost aplicată de primii creştini la comemorarea anuală a Cinei celei de Taină, care avea loc în seara de 13 Nisan (ziua a 13-a a lunii Nisan din calendarul evreiesc - prima lună din an, conform Torah) şi consta într-o masă rituală. În primele veacuri creştine, sărbătoarea s-a numit Paştele Crucii sau Paştele Învierii dar, cu timpul, înţelesul cuvântului Paşte s-a restrîns numai la Înviere.