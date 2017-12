Învinşi de lider

Viitorul Constanţa nu a reuşit să provoace prima înfrângere Ceahlăului în acest sezon, fiind învinsă, scor 1-0, în restanţa disputată ieri, la Piatra Neamţ. Deşi au pierdut, constănţenii au oferit o replică foarte bună unui adversar care a avut în componenţă mulţi jucători cu experienţă în Liga 1. Viitorul a început curajos partida, iar în min. 4 ar fi putut deschide scorul dacă Viţelaru nu l-ar fi faultat în poziţie de ultim apărător pe Şt. Sandu, fundaşul gazdelor primind doar cartonaşul galben. Tot Viitorul s-a aflat aproape de a deschide scorul în min. 18, când şutul lui Cristocea a fost respins cu greutate în corner de Villadsen. Cu două minute înainte de pauză, Ceahlăul a profitat de o greşeală în defensiva Viitorului, iar Fabbron a îndeplinit o simplă formalitate din careul mic. În partea secundă Viitorul nu a reuşit să-şi mai creeze situaţii foarte bune de a marca, în timp ce gazdele au mai irosit două situaţii foarte bune prin Constantinescu. „Trebuia să jucăm cu mai mult curaj în partea secundă, aşa cum am făcut-o în prima repriză. Am făcut un meci bun, dar este frustrant când pierzi, mai ales că în opinia mea am fi meritat măcar un punct“, a declarat antrenorul Cătălin Anghel. Cu ocazia acestei partide, pentru Viitorul au debutat în Liga a II-a atacantul Cristian Gavra (n.r. - va împlini 18 ani pe 3 aprilie) şi portarul Cosmin Costea. Pentru Viitorul au jucat: C. Costea - Bică, Larie, Păcuraru, Al. Chirilă - Cârstocea, Benzar, Cristocea - R. Lupu, Şt. Sandu (75 Gavra), A. Chiţu (58 Sin).

Clasament Seria I

1. Ceahlăul 19 14 5 0 48-12 47 (+20)

2. Săgeata Năvodari 19 14 1 4 34-13 43 (+13)

3. Concordia Chiajna 19 12 5 2 31-13 41 (+8)

4. Viitorul Constanţa 19 7 8 4 26-23 29 (+2)

5. FC Botoşani 19 8 4 7 31-26 28 (+1)

6. CS Otopeni 19 8 3 8 22-27 27 (0)

7. FC Snagov 19 8 2 9 23-33 26 (-1)

8. Dunărea Galaţi 19 6 7 6 28-19 25 (-5)

9. Delta Tulcea 19 7 3 9 26-32 24 (-3)

10. FC Farul Constanţa 19 6 6 7 18-24 24 (-3)

11. Gloria Buzău 19 5 8 6 17-19 23 (-7)

12. Astra II Giurgiu 19 6 5 8 29-35 23 (-7)

13. Dinamo II Bucureşti 19 6 2 11 18-34 20 (-10)

14. Steaua II Bucureşti 19 4 4 11 18-32 16 (-11)

15. Juventus Bucureşti 19 3 6 10 20-32 15 (-15)

16. CF Brăila 19 1 5 13 14-29 8 (-22)