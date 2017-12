Învinşi de propria neputinţă

Încet, dar sigur, FC Farul se afundă în subsolul clasamentului, devenind o candidată sigură la retrogradare. Constănţenii au înregistrat sîmbătă a cincea înfrîngere din acest sezon, 0-1 cu Unirea Urziceni pe teren propriu, în etapa a noua a Ligii I, la capătul unei prestaţii pe alocuri penibile. Fără Gerlem, ofensiva grupării de pe litoral a fost ca şi inexistentă, motiv pentru care oaspeţii s-au instalat în jumătatea adversă de teren încă din primele minute. Mai mult, au fost la un pas de a primi o lovitură de pedeapsă în minutul 6, dar centralul Ionel Ivan a lăsat jocul să continue după ce Todoran a comis un henţ în propriul careu. Pe fondul dominării ialomiţenilor a venit şi deschiderea scorului în minutul 16, după o execuţie de senzaţie a fostului jucător al Farului, Iulian Apostol. Exclus din lot de oficialii constănţeni cu două săptămîni înaintea debutului campionatului, micuţul mijlocaş s-a răzbunat cu o foarfecă de generic TV, care a catapultat mingea la colţul lung, făcînd inutil plonjonul lui Curcă. Neputincioşi, elevii lui Constantin Gache au ameninţat poarta Unirii abia în minutul 27, dar veteranul Stelea a blocat cu siguranţă “capul” lui Guriţă. După pauză, Galamaz a fost la un pas să dubleze avantajul, dar mingea trimisă cu capul în minutul 47 nu a nimerit ţinta. Cum oaspeţii s-au retras deliberat în apărare, mizînd doar pe contraatac, constănţenii au atacat disperat, fără să reuşească însă mare lucru. Singura oportunitate de a egala a apărut în minutul 76, cînd Guriţă a trimis cu capul spre poarta goală, dar fundaşul Balint l-a salvat pe Stelea, respingînd de pe linia porţii. În rest, multe erori în tabăra gazdelor şi un joc fără orizont, care a determinat publicul să ceară demisia antrenorul Constantin Gache. Mai mult, la finalul partidei, cîteva zeci de suporteri l-au atacat dur pe directorul tehnic Ion Marin, cerîndu-i să plece la Dinamo, şi au scandat numele lui Gică Hagi, propus antrenor-patron la Farul de către preşedintele LPF, Dumitru Dragomir.

Au evoluat formaţiile: FC Farul (antrenor Constantin Gache): G.Curcă - Farmache, Mala, Şchiopu, Maxim - Voiculeţ, Fl.Pătraşcu, Todoran, G.Mendy (51 Băcilă) – Chigou (60 D.Florea), Guriţă; Unirea (antrenor Dan Petrescu): Stelea - L.Balint (77 C.Petre), Mehmedovic, Galamaz (69 E.Nicu), Bordeanu - Mara, R.Pădureţu, Ricardo, I.Apostol - B.Stancu, Bilaşco (56 Dănălache). Marcator: I.Apostol 16. Cartonaşe galbene: Maxim, Şchiopu/ Galamaz. Spectatori: 2.000. Partida a fost arbitrată de Ionel Ivan (Brăila) la centru, ajutat la tuşe de Adrian Vidan (Bucureşti) şi Cătălin Savu (Galaţi).

Gache regretă plecarea lui Apostol

La finalul partidei, antrenorul Farului a recunoscut că echipa sa a jucat extrem de slab în faza ofensivă. “Este adevărat că am avut o posesie bună, dar numai pînă la 16 metri şi nu am reuşit să fim eficienţi. Am dominat meciul, dar steril şi asta din cauza noastră, pentru că nu am reuşit să ne mişcăm în ofensivă, iar cele două vîrfuri nu au reuşit faze nici pentru ei, nici pentru colegi. Eu zic că alta va fi faţa echipei cînd vor intra şi cei accidentaţi, Gerlem, Nae, Ciobanu şi Nanu”, a spus Gache, care a recunoscut că regretă faptul că a renunţat la Iulian Apostol. “Nu m-am gîndit la răzbunare, pentru că vreau doar să-mi fac treaba la echipa mea. Poate se simt alţii “răzbunaţi” pentru tot ce s-a întîmplat în vară. M-am salutat cu oficialii Farului, pentru că respect oamenii cu care am lucrat şi fiecare are drumul lui în viaţă, dar îmi pare rău doar pentru jucători. În rest...”, a răspuns Apostol. “Sînt foarte fericit că am cîştigat acest meci în deplasare, pentru că jucam împotriva unei echipe care avea nevoie de puncte. Mi-a fost tare frică de acest meci şi cred că golul extraordinar a lui Apostol a făcut diferenţa”, a mărturisit tehnicianul oaspeţilor, Dan Petrescu.