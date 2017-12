Invitaţi de marcă ai balului anti-SIDA din Viena

Fostul preşedinte american Bill Clinton şi actriţele Elizabeth Hurley şi Whoopi Goldberg fac parte dintre invitaţii de marcă ai prestigiosului Life Ball, un eveniment de caritate organizat la Viena pe 17 iulie, care are ca scop strângerea de fonduri împotriva maladiei SIDA. Balul va avea loc, anul acesta, cu o zi înainte de debutul celei de-a 18-a conferinţe anuale internaţionale despre SIDA, care va avea loc în perioada 18 - 23 iulie, în capitala austriacă.

Organizatorii celei de-a 18-a ediţii a Life Ball-ului au hotărât să atenueze aspectele excentrice. Organizat sub forma balurilor vieneze tradiţionale, evenimentul din acest an se va deschide cu o coregrafie realizată de 100 de debutante care vor dansa pe versiuni adaptate ale unor compoziţii de Richard Wagner şi Ludwig van Beethoven. Apoi, mai multe top modele şi celebrităţi vor defila în cadrul unei prezentări de modă pe un podium în forma unei panglici roşii, instalat în faţa primăriei din Viena, o clădire cu o impunătoare arhitectură neogotică. Articolele vestimentare create pentru acest eveniment au fost concepute de designerii Diane von Furstenberg, Calvin Klein şi Kenneth Cole. În fiecare an, aproximativ 40.000 de persoane asistă la spectacolul de deschidere a Life Ball-ului, transmis în direct de televiziunea austriacă. Gala continuă apoi, până la primele ore ale dimineţii, în sălile primăriei vieneze. Organizatorii evenimentului se mândresc cu faptul că aceasta reprezintă singura gală de caritate anti-SIDA din lume ce este organizată într-o clădire cu vocaţie politică.

În 2009, Life Ball a strâns fonduri de 1,5 milioane de euro, care au fost donate mai multor asociaţii austriece şi din străinătate. În paralel cu Life Ball, o altă gală, patronată de Whoopi Goldberg, va fi organizată de fundaţia americană anti-SIDA amFAR la Burgtheater, în faţa primăriei vieneze.