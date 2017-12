Invitaţie la dialog pe tema pactului pentru sănătate

Vicepreşedintele PSD Cristian Diaconescu a declarat ieri, după şedinţa Biroului Permanent Naţional (BPN) al partidului, că lansarea candidaţilor partidului pentru alegerile locale va avea loc în jurul datei de 6 aprilie. El a arătat că în cadrul şedinţei a fost discutat calendarul de acţiuni pentru perioada următoare, în condiţiile în care PSD şi-a definit ca prioritate maximă pregătirea alegerilor locale. Diaconescu a mai precizat că, în perioda următoare, grupurile parlamentare ale social-democraţilor nu vor aviza nicio iniţiativă legislativă a Guvernului, în Parlament. De asemenea, liderul PSD a menţionat că preşedintele partidului, Mircea Geoană, va adresa o serie de scrisori celorlaltor partide parlamentare pentru a le invita la dialog pe tema pactului pentru sănătate: \"Am discutat calendarul de promovare a pactului naţional pentru sănătate. PSD a lansat această iniţiativă săptămîna trecută. Ne propunem ca, pe baza concluziilor acestui pact pentru sănătate, să realizăm o schimbare radicală a sistemului sanitar în România. Este necesar să avem un pact naţional pentru crearea unei baza solide şi sustenabile, sub auspiciile Parlamentului\". El a arătat că pînă mîine va fi constituit un grup de contact la nivelul partidului. Potrivit lui Geoană, pactul ar trebui semnat sub egida Parlamentului şi ar trebui să traseze principalele direcţii de reformă a sistemului sanitar, să garanteze servicii medicale de calitate şi un acces neîngrădit la aceste servicii.