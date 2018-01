„Invitaţie la mare”, antologie de poeme lansată de Ana Ruse

Poeta Ana Ruse, membră a Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Dobrogea, a lansat, ieri, la Complexul Muzeal de Ştiinţe ale Naturii, o antologie de versuri marine, intitulată „Invitaţie la mare”. Cartea cuprinde peste 100 de poezii închinate mării, culese din 10 volume de poeme, scrise de autoare începînd din anul 1988 şi pînă în prezent. Lucrarea se adresează atît copiilor, cît şi adulţilor, partea a doua intitulîndu-se „La tîmpla mării” şi fiind dedicată adulţilor. Din cele peste 100 de poeme, scriitoarea a declarat că preferatele sale sînt „Pinguinul şi Bobiţă”, „Fetiţa şi marea” şi „Ţărm al schimbării”. De asemenea, în această lucrare sînt incluse şi primele creaţii închinate mării, „Ghicitoare de la mare” şi „Marea Neagră primăvara”, care au fost publicate în primul volum scris pentru copii, „Versuri mici din grupa mare”, apărut în anul 1988. De asemenea, cititorii cărţii vor lectura şi poezia „Delfinul şi pinguinul”, pentru care compozitorul Adrian Doxan a scris o melodie, care a concurat la Festivalul „Mamaia Copiilor 2005”. „Am răsfoit cărţile publicate anterior şi am descoperit cu uimire că am scris foarte multe poezii despre mare şi astfel, a apărut cartea. Poeziile sînt scrise din prea-plinul iubirii mele pentru mare”, a declarat Ana Ruse. „O carte frumoasă, cu versuri meşteşugite şi pline de sensibilitate, închinate universului mării şi dedicate copiilor, ca multe altele din scrierile doamnei Ana Ruse, vine să aducă un strop de recunoştinţă frumosului pe care îl emană întinderile nemărginite şi albastre, învolburate de valul de furtună sau undă lină sub un soare torid”, a spus dr. Niculae Papadopol, în postfaţa volumului „Invitaţie la mare”. Fiecare poezie este însoţită de o imagine fotografică sugestivă, iar coperta cărţii este realizată de artistul plastic Nina Vizireanu.

Într-un cadru festiv, completat şi de sărbătorirea Zilei Internaţionale a Mării Negre, poeziile Anei Ruse au ajuns la cititorii de toate vîrstele, din public făcînd parte elevi de liceu şi profesori. În plus, pe lîngă cartea Anei Ruse, a mai fost lansat şi volumul „Însemnări cu verde-gri”, semnat de prof. dr. Alexandru Ionescu. În finalul evenimentului, dr. Ioan Porumb, contraamiral George Petre şi dr. Niculae Papadopol au ţinut cîte un discurs privind problemele actuale de mediu din Marea Neagră, dar şi despre oportunitatea pe care o are România ca stat maritim.