Invitaţie Metallica

Trupa Metallica şi-a invitat fanii din lumea întreagă să îi alcătuiască set list-ul pentru turneul european pe care îl va susţine în 2014. Piesele pe care grupul american le va cânta în show-urile „Metallica By Request“, în vara anului viitor, vor fi alese pe baza voturilor fanilor. Metallica a anunţat deja trei concerte pe care le va susţine în Germania, în 2014 - la Sonisphere (4 iunie), Rock Im Park (6 iunie) şi Rock am Ring (8 iunie). Următoarele concerte din turneul european al trupei americane vor fi anunţate săptămâna viitoare. Această serie de concerte, intitulată „Metallica By Request“, va permite fanilor să aleagă set list-ul de la fiecare concert, din totalitatea pieselor pe care Metallica le-a lansat în cei peste 30 de ani de carieră ai grupului. Fiecare concert va avea un set list alcătuit din 18 piese - 17 vor fi alese de fani şi un cântec nou va fi ales de membrii grupului.

Metallica a anunţat recent că va susţine un concert şi în Antarctica, devenind cea de-a doua trupă din toate timpurile care va cânta pe continentul îngheţat. Formaţia americană va cânta, pe 8 decembrie, în interiorul unui dom, în apropiere de heliportul bazei argentiniene Carlini. Concertul va fi unul... silenţios, întrucât niciun instrument nu va avea amplificator, iar show-ul va fi transmis prin căşti fanilor care vor ieşi câştigători la un concurs organizat de compania Coca-Cola în Argentina, Chile, Columbia, Costa Rica şi Mexic. Una dintre cele mai apreciate formaţii rock din istorie, Metallica s-a înfiinţat în 1981. De-a lungul carierei, a lansat nouă albume de studio, trei albume live, două EP-uri şi a vândut peste 100 de milioane de discuri în toată lumea, fiind recompensată cu nouă premii Grammy. Metallica poate fi considerată cu uşurinţă una dintre cele mai bune şi mai influente trupe heavy metal ale anilor '80. În loc să se alinieze trendului stabilit de restul formaţiilor de gen, trupa a ales să fie mai accesibilă, în acelaşi timp extinzând graniţele genului trash, folosind viteza şi volumul nu doar din principiu, ci chiar pentru a sublinia structurile complicate ale compoziţiilor. Metallica a susţinut trei concerte în România, dintre care cel mai recent în vara anului 2010, la Festivalul Sonisphere.