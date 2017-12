INXS se destramă

Trupa australiană INXS se va destrăma, după o carieră de 35 de ani în muzica rock, potrivit unor surse citate de presa din Australia. Toboşarul Jon Farriss le-ar fi declarat acest lucru fanilor trupei, cu ocazia unui concert susţinut la Perth, duminică. Toboşarul ar fi declarat că acel concert va fi ultimul show al trupei INXS. Potrivit site-ului WaToday.com.au, Jon Farriss a spus că i-au dat lacrimile în momentul în care a vorbit despre ultimul concert al trupei.

Trupa INXS a fost înfiinţată la Sydney, în 1977 şi l-a avut ca solist pe Michael Hutchence, până la decesul acestuia, în 1997. De atunci, trupa a colaborat cu soliştii Jimmy Barnes, Terence Trent D\'Arby, Jon Stevens, J.D. Fortune şi Ciaran Gribbin. De la formarea sa, INXS a lansat albume şi compilaţii care s-au vândut în peste 30 de milioane de exemplare în întreaga lume, a avut piese ajunse în fruntea topurilor muzicale în ţări de pe patru continente, şase albume de Top 10 în Marea Britanie, cinci albume de Top 20 în SUA şi 33 de hituri în ţara lor natală. Printre materialele discografice de succes lansate de-a lungul anilor se numără ”Kick” (1987), care a înregistrat vânzări de peste 10 milioane de exemplare, ”X” (1990) şi ”Welcome To Wherever You Are” (1992).