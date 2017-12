Ioan Becali rămâne în închisoare

Judecătoria Sectorului 4 a respins, miercuri, cererea lui Ioan Becali de eliberare condiționată, decizia nefiind definitivă.

Omul de afaceri Ioan Becali a fost dus miercuri din arest la Judecătoria Sectorului 4 unde s-a judecat o nouă cerere de eliberare condiționată, în fața judecătorilor Becali precizând că are probleme de sănătate și că nu vrea să moară în penitenciar.

"Am sub sechestru un bloc, voi analiza cât le revine soției și copiilor. Problema mea nu e că mă eliberați sau nu. Problema mea e de sănătate. Nu vreau să mor în penitenciar. Vreau să mor în brațele familiei. Am scris trei cărți într-un an, nu în cinci zile ca alții. Sunt cărți scrise din viața mea. Am mare încredere în judecători. M-am comportat bine. Comisia cred că a observat comportamentul meu", a declarat Ioan Becali în sala de judecată.

Procurorul de ședință s-a opus eliberării condiționate în cazul lui Ioan Becali pentru că acesta nu a plătit prejudiciul din dosarul transferurilor, avocatul omului de afaceri precizând că este în imposibilitatea de a achita întrucât blocul pe care îl deține împreună cu soția este sub sechestru. Un alt motiv de respindere a cererii invocat de procuror este că Ioan Becali ar fi trebuit să execute 2.314 de zile însă a executat doar 1.000, reprezentând fracția minimă pentru avizul comisiei de specialitate din penitenciar, timp în care nu s-a reeducat și nu a făcut nimic să arate că a acceptat pedepasa primită, a explicat reprezentantul parchetului.

În prezent, potrivit avocatului, Ioan Becali are la activ 102 zile de muncă prestată în închisoare, acesta spunându-le judecătorilor că omul de afaceri s-a îndreptat, nu a avut abateri care să atragă sancțiuni, având 14 recompense, 11 care se refereau la drepturi la pachet și vizite, alt trei constând în permisii.

În ceea ce privește lucrările științifice scrise în penitenciar, avocatul lui Becali a spus că omul de afaceri a renunțat la acest beneficiu care ar fi însemnat 90 de zile de libertate. În susținerea cererii de eliberare, apărătorul le-a spus judecătorilor că omul de afaceri are probleme de sănătate iar detenția îi produce suferințe fizice.

Judecătorii de la Tribunalul Ilfov au respins în luna aprilie o altă cerere de eliberare formulată de omul de afaceri.

Ioan Becali a fost condamnat în martie 2014 la şase ani şi patru luni de închisoare în dosarul Transferurilor, alături Gheorghe Copos, Ioan Becali, Victor Becali, Mihai Stoica, Jean Pădureanu, Gheorghe Popescu, Gheorghe Nețoiu şi Cristian Borcea, în legătură cu efectuarea de tranzacţii ilegale la transferurile unor fotbalişti către cluburi din străinătate, ceea ce a produs un prejudiciu total de aproape 1,5 milioane de dolari în dauna statului şi de peste 10 milioane de dolari în dauna a patru cluburi de fotbal.