Ioan Ladanyi, marele câştigător la Tacul de Aur

Lugojeanul Ioan Ladanyi a câştigat, aseară, la Centrul de Distracţii Lake View din Constanţa, Marea Finală a Tacului de Aur la biliard, cel mai puternic turneu de acest gen organizat în România. Cu o constanţă demnă de supranumele de “Robocop“, Ladanyi l-a învins în Marea Finală pe Ovidiu “Faţă“ Cristea, scor 21-20, bucureşteanul fiind pentru prima oară în ultimul act la Tacul de Aur, după ce în primele patru etape nu reuşise decât calificări în semifinale. Dacă numele primului finalist era cunoscut încă de la finele săptămânii anterioare, când Ladanyi obţinuse victorii pe linie, pentru cel de-al doilea loc în ultimul act s-au luptat trei jucători: Ovidiu Cristea, Ciprian Gândac şi Andreja Klasovic. Gândac a câştigat foarte greu întâlnirea cu Klasovic (locul 4 la final - premiu de 800 de euro), scor 11-10, dar după ce a fost condus cu 7-2 şi 10-6 ! Oboseala şi-a spus însă cuvântul, cedând meciul următor cu Ovidiu Cristea, scor 7-11, astfel că a încheiat concursul pe locul 3, fiind recompensat cu 1.600 de euro. Cristea nu a reuşit surpriza şi în finală, iar după un început echilibrat, în care a stat aproape de adversarul său, scor 6-7, Ladanyi s-a desprins la 14-8 la finalul primei sesiuni. Se părea că Ladanyi va câştiga la pas întâlnirea, dar Cristea a revenit spectaculos, de la 9-15 la 14-16 şi apoi a egalat la 20-20, pentru a trimite meciul în decisiv. Cristea a beneficiat de spargere, însă nu a reuşit să rămână la masă, iar Ladanyi a profitat de şansa ivită şi s-a impus cu 21-20, după cel mai frumos meci al turneului. Victoria i-a adus lui Ioan Ladanyi un premiu în valoare de 10.000 de euro, în timp ce învinsul său a plecat acasă cu un premiu de 4.000 de euro.

„Sunt foarte bucuros că am câştigat. Mi-am făcut singur meciul greu, dar am stat foarte bine psihic şi cred că acest lucru m-a ajutat foarte mult la 20 egal“, a declarat câştigătorul. „Am jucat din ce în ce mai bine pe final, dar cred că mi-a lipsit şi puţin norocul. Nu am avut emoţii la 20 la 20. Îl felicit pe câştigător, dar şi pe organizatori“, a spus şi finalistul Ovidiu Cristea. „Cred că a fost o competiţie reuşită şi categoric avem multe lucruri de schimbat pe viitor. Vom continua acest turneu, premiile vor fi la fel de mari, dar vom simplifica jocul pentru a putea fi mai uşor de abordat de către participanţi“, a precizat Adriana Strutinsky, manager Lake View Center.