Ioan Mang: Dăncilă versus Iohannis

Preşedintele PSD Bihor, Ioan Mang, a declarat joi, într-o conferinţă de presă, că Viorica Dăncilă a arătat că este o femeie puternică şi care face faţă oricărui adversar, în comparaţie cu Klaus Iohannis care a refuzat o dezbatere directă cu contracandidatul său, „dând dovadă de o mare laşitate“. Totodată, Mang a adăugat că „Viorica Dăncilă este o luptătoare, aşa cum s-a văzut la dezbaterea recentă, unde a stat în picioare, trei ore și a răspuns la peste 250 de întrebări“. Iohannis, în schimb, „a făcut dovada că este un bărbat comod - oboseşte repede, a stat tolănit pe un fotoliu, a cerut pauză după o oră, a cenzurat accesul jurnaliştilor şi întrebările", a menţionat liderul PSD Bihor.



De asemenea, Ioan Mang a argumentat că Dăncilă „este o persoană competentă şi cu foarte multe reuşite“, în condiţiile în care în doar un an şi nouă luni în funcţia de premier a reuşit să aducă România pe locul doi în Europa ca şi creştere a PIB-ului, în timp ce candidatul PNL nu a realizat nimic în cinci ani, singura sa realizare pe care a fost în stare s-o spună fiind războiul sau cu PSD şi faptul că a dat jos guvernul PSD.



Potrivit reprezentantului PSD Bihor, România are nevoie de un preşedinte muncitor şi implicat, aşa cum a dovedit dintotdeauna că este Viorica Dăncilă. În schimb, Iohannis este „marele absent“. "Sau, cum îmi spunea cineva să-l botezăm, Marele Nimic, despre a cărui muncă nu ştim nimic. El doar a stat în vacanţe şi a urmărit cu atenţie şi îngrijorare, în ghilimele, ce se întâmplă în ţară", a punctat Mang. Preşedintele PSD Bihor a mai argumentat că Viorica Dăncilă este un om loial, de 23 de ani membru al PSD, în schimb la Iohannis se poate observa că şi-a calculat fiecare pas, s-a aliat cu cine i-a fost mai comod pe moment, inclusiv cu PSD, cu care a avut cele mai multe alianţe, astfel încât să obţină doar beneficii personale.



"Îi îndemn pe toţi să voteze singurul candidat care merită să fie preşedintele României. Petre Ţuţea recomanda poporului român să-şi aleagă conducători care îşi iubesc ţara. Viorica Dăncilă a făcut dovada acestui lucru, dar, din păcate, Klaus Werner Iohannis n-a dovedit acest lucru în cei cinci ani de mandat şi nu va dovedi nici pe viitor. Îndemn pe toată lumea să o voteze pe Viorica Dăncilă", a conchis liderul PSD Bihor.