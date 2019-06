Ioan Mircea Paşcu, propus de PSD pentru funcţia de comisar european în locul Corinei Creţu

PSD a decis să-l propună pe Ioan Mircea Paşcu pentru funcţia de comisar european intermediar, a anunţat, vineri, premierul Viorica Dăncilă, după şedinţa Comitetului Executiv al partidului.

"Se stipulau două posibilităţi. Una să nu mai numim comisar intermediar şi a doua a fost să numim un comisar intermediar. Am suspus la vot şi am avut unanimitate la vot în CEx. Am venit cu o propunere, propunerea PSD fiind Mircea Paşcu. Am considerat că e un om cu experienţă, e fost eruoparalementar car ea deţinut funcţia de vicepreşedinte al PE", a declarat Viorica Dăncilă, după şedinţa Comitetului Executiv al partidului.

PSD propune astfel un comisar european interimar, în locul Corinei Creţu, care a fost aleasă europarlamentar.

În ceea ce o priveşte pe Corina Creţu şi interimatul în funcţia de comisar european, Cristian Preda a anunţat, într-o postare pe Facebook, că preşedintele Comisiei Europene Jean-Claude Juncker ar fi solicitat ca în locul acesteia să nu fie numită nicio persoană din partea României.

Creţu a devenit comisar european, din partea PSD, însă ulterior aceasta a candidat pe locul al doilea pe lista Pro România, obţinând astfel un mandat de eurodeputat.

Potrivt unui calendar afişat pe site-ul Parlamentului European pe 20 mai, sesiunea plenară inaugurală a Parlamentului European nou ales va avea loc pe 2 iulie. Prima oportunitat a PE să aleagă preşedintele Comisiei Europene va fi în a doua sesiune plenară, tot în luna iulie.

Audierile în comisiile Parlamentului European ale persoanelor propuse pentru funcţiile de comisari europeni vor avea loc în septembrie şi octombrie. În a doua sesiune sesiune plenară din octombrie a PE va fi aleasă noua Comisie Europeană, iar noul preşedinte al CE va susţinut un discurs inaugural.