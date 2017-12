Ioan Niculae rămâne cu sechestrul pus de procurori pe bunurile sale

Judecătorii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (ICCJ) au respins contestaţia formulată de Ioan Niculae în cazul sechestrului asigurător pus de procurorii DIICOT pe mai multe bunuri mobile şi imobile ale omului de afaceri. În cadrul aceleiaşi acţiuni în instanţă, a contestat sechestrul asigurător şi Nicoleta Toncea, o apropiată a omului de afaceri, cererea fiind de asemenea respinsă ca nefondată de judecătorii ICCJ. Decizia instanţei supreme este definitivă. Omul de afaceri Ioan Niculae - urmărit penal, alături de apropiaţi ai săi, pentru sustragere de sub sechestru și spălare de bani - a înstrăinat fără drept, cu complicitatea unor funcţionari de la Cadastru, imobile şi părţile sociale deţinute la firmele sale, susţin procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT). Procurorii DIICOT au dispus, în dosarul 146/D/P/2010, cunoscut ca dosarul Romgaz-Interagro, punerea sub acuzare a opt suspecți, ca urmare a cercetărilor declanșate încă din 2012, împreună cu polițiști ai Direcției de Combatere a Criminalității Organizate. Astfel, în 23 iunie, s-a dispus extinderea urmăririi penale față de Ioan Niculae, soţia acestuia, Domniţa Niculae, fiica omului de afaceri, Adina Niculae, şi o apropiată a omului de afaceri, Nicoleta Toncea. Toţi patru sunt suspectaţi de sustragere de sub sechestru și spălare de bani, în sarcina omului de afaceri fiind şi infracţiunea de instigare la abuz în serviciu.