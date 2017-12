Ioan Oltean se declară victimă a Facebook-ului

CONTURI FALSE Apariţia reţelei de socializare Facebook a creat o adevărată isterie în toată lumea. S-a mers atât de departe cu această reţea încât se spune că dacă nu ai cont pe „Fb”, nu exişti. Pe aceeaşi premisă au mers şi mulţi dintre politicienii români care şi-au deschis pagini pe facebook, spun ei, pentru a interacţiona mai bine cu simpatizanţii lor. Însă nu toţi politicienii noştri vor să-şi facă imagine prin intermediul unui site de socializare. Unii spun că preferă discursul public nicidecum metoda Fb. Mai sunt cazuri în care au apărut şi conturi false pe această reţea publică. Printre „norocoşi” se numără şi secretarul general al PDL, Ioan Oltean. El, dar şi alţi politicieni, au fost blagosloviţi cu conturi false pe reţeaua publică. Oltean a sărit ca ars atunci când a văzut că pe pagina sa printre preferinţele muzicale se numără manele şi s-a decis să facă plângere la Poliţie. \"Cineva m-a sunat şi m-a atenţionat că am un cont fals de Facebook, eu nu m-am uitat niciodată (n.r. - pe Facebook). Nu ştiu cine a făcut acest cont fals. Vreun prieten, cine putea să facă!”, a spus Oltean, adăugând că încă nu a fost chemat să dea vreo declaraţie.

COMENTATORI DE MESERIE Secretarul general al PDL mărturiseşte că totuşi are un cont oficial de Facebook, dar care este administrat de consilierul său personal, Gabriela Montoiu. \"Am făcut şi eu o greşeală (n.r. - despre contul oficial ) şi uite la ce s-a ajuns. La modul foarte serios însă, atunci când s-a făcut contul fals, eram curios şi eu cine îşi permite să facă aşa ceva\", a recunoscut Oltean cu zâmbetul pe buze că a fost deranjat de cont, şi de aceea s-a adresat Poliţiei. Pedelistul este deranjat şi de comentatorii anonimi din presa on-line. \"Dacă eu personal am ceva de spus ceva despre cineva, o spun. Nu mă ascund niciodată în spatele unui nume fals. Văd atâta lume care scrie şi comentează pe presa online. Nu voi scrie nici că sunt „ciupitu”, că sunt „pârlitu”, „şarpele” sau „crocodilu\'” sau „broscoiul”. (...) Recunosc, mă uit pe presa online şi mă uit şi la comentarii să văd ce mai zic de mine. Sigur, asta este. Atât pot, atât dau. Nu mă enervează, râd, dar nu-mi permit să judec un om fără să ştiu ceva despre el\", a mai spus Oltean.