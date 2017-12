Ioan Oltean: UDMR a rupt orice colaborare cu PD în prezent şi în viitor

Consiliul Permanent al UDMR a decis, miercuri seară, că va transmite electoratului său propunerea de a nu-l susţine la referendum pe Traian Băsescu. În replică, vicepreşedintele PD, deputatul Ioan Oltean, a declarat, vineri, într-o conferinţă de presă, că democraţii nu vor mai colabora cu UDMR nici în prezent şi nici în viitor, nici pe plan local, ca urmare a deciziei luate de liderii Uniunii: "M-a suprins extraordinar de mult declaraţia UDMR. Recunosc că aşteptam mai mult echilibru şi mai multă înţelepciune de la liderii UDMR. Se pare însă că interesele materiale ale acestora sau interesele de grup ale celor ce conduc UDMR sînt deasupra intereselor comunităţii maghiare din România". El a susţinut că are suficient de multe informaţii şi a purtat discuţii cu o parte dintre parlamentarii UDMR, care i-au declarat deschis că sînt împotriva demiterii preşedintelui şi că vor mobiliza populaţia pentru a se prezenta la vot şi a vota în acest sens: "Se pare, însă, că Marko Bela şi Verestoy Attila au alte interese decît are populaţia maghiară. Prin această atitudine este clar că UDMR a rupt orice fel de puncte de comunicare, de colaborare cu PD în prezent şi în viitor". În replică, liderul UDMR, Marko Bela, a declarat că nu are cunoştinţă de deciziile democraţilor privind UDMR şi că, zilele acestea, UDMR "nici nu s-a certat, nici nu s-a împăcat" cu aceştia.