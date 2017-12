Ioan Rus: „Comunitatea constănțeană a cerut acțiunile de la CN APMC, nu Mazăre“

Ministrul Transporturilor, Ioan Rus, a arătat, vineri, unde se poziționează vizavi de transferul unui pachet suplimentar de acțiuni, de 13%, de la Compania Națională Administrația Porturilor Constanța (CN APMC) către Primăria Constanța. El a declarat, joi, că statul ar trebui să păstreze minimum 50% plus o acţiune la compania care administrează Portul Constanţa, cu importanţă strategică pentru România, dar a admis că decizia legată de modificările de acţionariat aparţine Guvernului. Chiar și așa, Rus a precizat, în privința reproșurilor care i se aduc lui și întregului Guvern, că i-ar da acțiuni din compania care administrează Portul Constanța primarului Radu Mazăre, că șeful administrației tomitane nu a cerut nimic și nici nu i s-a dat nimic niciodată. „Comunitatea celor care locuiesc în Constanța are 20% din societatea care administrează Portul Constanța. (...) Comunitatea constănțeană a cerut să i se dea încă niște procente, să participe mai activ la administrarea portului, nu Radu Mazăre. Să nu facem această confuzie, pentru că este exagerată“, a afirmat Rus la un post de televiziune.

ACȚIONARIAT Nu știm dacă explicația ministrului o să prindă în rândul celor care sunt interesați de subiect, pentru că aceleași lucruri le spune și primarul de multă vreme, dar nu este ascultat: „Vreau ca transferul acțiunilor să se facă pentru a ajuta constănțenii. Pe mine nu mă interesează să am nicio afacere în port. Nu am avut, nu am și nici nu vreau să am afaceri în port“. Ar trebui să amintim și că acţionariatul CN APMC, după trecerea celor 13% acţiuni la Primăria Constanţa, ar fi: 33% Primăria, 33% Ministerul Transporturilor, 20% Fondul Proprietatea şi 14% ar fi listate la Bursă. Cei care vor beneficia de faptul că Primăria Constanța ar deține 33% din acțiuni ar fi chiar constănțenii care au venituri modeste și care ar plăti facturi mai mici la întreținere. Conform calculelor făcute de Primărie, celor care au primit anii trecuți subvenție la plata energiei termice li se vor adăuga alte aproximativ 25 - 30 de mii de familii care nu au primit până acum sprijin.