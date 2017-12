Ioan Talpeş a lansat primul volum din seria „În umbra marelui Hidalgo“

Istoricul Ioan Talpeş a lansat, ieri, la Constanţa, primul volum din seria „În umbra marelui Hidalgo”. Este vorba de o serie dedicată perioadei premergătoare anului 1989, care, din punctul său de vedere, este un fel de percepere a lumii de către un istoric militar. “Asta am fost şi am participat la o serie de evenimente despre care nu am vorbit, despre care lumea va afla abia acum, după ce va citi această carte, pentru că nici eu, la momentul respectiv, nu am realizat că sînt evenimente de excepţie pentru ceea ce avea să se întîmple. Le-am perceput pe toate într-un anumit fel şi am crezut că trăiesc într-o lume care avea o logică pînă la un moment dat. Am sesizat, însă, după 1989, că toţi cei care au apărut în expresie publică au negat orice din lumea aceea, ba chiar mai mult, au proiectat o imagine care este departe de ceea ce am trăit eu. Mi-am propus să fac o lucrare în care să prezint ce a perceput: istoricul, generalul, şeful Serviciului de Informaţii Externe, şeful Administraţiei Prezidenţiale sau viceprim-ministrul Ioan Talpeş“, a declarat Talpeş. El a adăugat că cei care vor citi primul volum din seria „În umbra marelui Hidalgo” vor găsi momente foarte importante pentru a înţelege faptele care au determinat evenimentele din decembrie 1989. Talpeş a precizat că a început această carte la insistenţele ziaristului Horia Alexandrescu: “Mi-a spus că mă supăr pe oameni fără rost, pentru că ei nu au de unde să ştie despre aceste evenimente. Nimeni nu le-a spus aceste lucruri. Cred că sînt obligat să spun ceea ce ştiu. Abia odată cu lansarea volumului II şi III vom intra într-o zonă foarte fierbinte“. “Este o încercare a gazetarului de a determina un om important să rupă tăcerea. Ioan Talpeş este o bibliotecă, o enciclopedie. Este prima carte care va deshide ghemul de mistere pe care oamenii nu le cunosc, iar din acest moment, Talpeş este primul om care va spune adevărul, în baza documentelor şi a faptelor reale“, a spus, la rîndul său, ziaristul Horia Alexandrescu, prezent la eveniment.

Evenimentele de dinainte de 1989, în viziunea lui Talpeş

Întrebat care ar fi în opinia sa unul dintre motivele care au determinat evenimentele din 1989, Talpeş a spus că unul dintre ele este reprezentat de ceea ce s-a întîmplat în anul 1978, mai exact, momentul vizitei lui Ceauşescu la Casa Albă, cînd acestuia i s-a propus racordarea României la lumea vestică, printr-o susţinere extraordinară de 170 miliarde de dolari, care urma să asigure translaţia economiei româneşti pe bursa occidentală. “Ceauşescu a refuzat, neînţelegînd despre ce este vorba, iar soţia lui, care a intervenit, aşa cum făcea ea de obicei, i-a spus: „Nicule, ăştia vor să ne cumpere ţara”. Talpeş a mai spus că, tot în ‘78, a plecat Pacepa, după vizita la Londra, unde regina Marii Britanii i-a propus acelaşi lucru, pentru că a înţeles că România se afla pe cale de a ajunge într-o situaţie cu totul specială, în care ar fi putut să afecteze integritatea Tratatului de la Varşovia. “Pacepa a fost, de fapt, trimis în Occident, pentru a-l discredita pe Ceauşescu. Pînă acum nu am primit o negare a acestei idei. Nu am spus totul, însă, pentru că îi aştept pe aceia care vor dori să mă contrazică. Tot în 1978, la întîlnirea de la Moscova a Comandamentului Tratatului de la Varşovia, Brejnev a propus o nouă doctrină, în care toate trupele să fie sub comandament sovietic, dar şi o alta, prin care statele socialiste aveau dreptul să folosească, primele, lovitura nucleară“, a afirmat Talpeş, care a adăugat că aceasta însemna o escaladare fantastică, care schimba pe fond echilibrul la care se ajunsese la acea dată. Conform spuselor lui Talpeş, Ceauşescu refuză acest lucru şi părăseşte conferinţa, în ciuda faptului că toţi ceilalţi s-au pronunţat în favoarea ideilor lui Brejnev şi a Tratatului de la Varşovia. “Sînt lucruri care mi se par destul de palpitante şi nu fac parte dintr-un roman poliţist, ci sînt realităţi care vor fi confirmate prin documentele pe care le prezint, din arhivele americane, germane şi foste sovietice, care, la ora actuală, ne dau posibilitatea unei abordări reale a trecutului nostru“, a mai spus Talpeş. În următorul volum, scriitorul Ioan Talpeş va vorbi despre evenimentul decembrie 1989, “aşa cum l-am văzut eu şi aşa cum îl percep din retrospectivă istorică şi din documentaţia pe care o am“.