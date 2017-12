Ioana Băsescu, Elena Udrea și Dan Andronic, trimiși în judecată

08:48:31 / 25 Mai 2017

Pentru oligofrenul postac..

Fraere esti prea prost si nu pot sa port un dialog civilizat cu un cretin.. Stiu ca esti indobitocit.. Pupa tu in continuare in kur penali si coruptii.. Sunt multi oameni in tara asta care le e scarba de cei de teapa ta.. Dar tu esti prea prost sa intelegi asta..