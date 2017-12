Ioana Mincă a ratat calificarea în semifinale la turneul junioarelor de la Roland Garros

Jucătoarea de tenis Ioana Mincă a pierdut, vineri, meciul cu rusoaica Olesya Pervushina, scor 1-6, 1-6, în sferturile de finală ale turneului junioarelor de la Roland Garros, al doilea turneu de Mare Șlem al anului, disputat pe zgură.

Partida a durat 50 de minute. Românca a fost dominată categoric de principala favorită la cucerirea trofeului de la Paris. Pe durata meciului, Mincă şi-a pierdut serviciul de şase ori şi a reuşit un singur break. Dezechilibrul acestei confruntări este confirmat şi de statistica punctelor câştigate. Mincă şi-a adjudecat 34, în timp ce Pervushina a avut aproape de două ori mai multe, 60.

Pervushina (16 ani) este cotată şi în clasamentul de senioare WTA (pe 559), în ciuda vârstei. În schimb, Ioana Mincă (17 ani) nu are clasament WTA. Potrivit site-ului Federaţiei Internaţionale de Tenis (ITF), Ioana Mincă se află pe locul 40 în clasamentul junioarelor şi are un bilanţ de 21 de victorii şi 8 eşecuri în acest an la simplu.

Ioana Mincă este o sportivă venită din calificări la Roland Garros. În optimi, românca a produs o surpriză şi a trecut de americanca Usue Maitane Arconada (17 ani), scor 1-6, 6-4, 6-2. Arconada era cotată cu a noua şansă la câştigarea competiţiei.

Ioana Mincă este originară din Piteşti, a început să joace tenis la 7 ani, este dreptace şi execută lovitura de rever cu ambele mâini. În 2016, tânăra jucătoare a fost selectată de ITF să participe la mai multe programe de perfecţionare şi este văzută drept una dintre cele mai talentate jucătoare din circuit.