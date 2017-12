"Este un sentiment special atunci cînd lumea te voteazã pentru felul în care arãþi, pentru ceea ce eºti“

Cu siguranþã, de numele Ioana Sbîrcea vom mai auzi de multe ori de acum înainte. Ioana este studentã în Bucureºti, la Universitatea "Spiru Haret", iar de cîþiva ani cocheteazã cu modellingul. Mai nou, constãnþeanca se numãrã printre finalistele concursului "Miss Maxim", organizat de revista “Maxim“, în parteneriat cu cotidianul “Telegraf“.

Reporter: Cum ai ajuns sã faci modeling?

Ioana Sbîrcea: Sînt ceva ani de atunci. Eram în clasa a VII-a, într-o tabãrã la Piatra Neamþ. Într-o searã, profesoara mea de limba românã, pe care o iubeam foarte mult, m-a vãzut în fustã mini ºi m-a pus sã-i promit cã atunci cînd ne vom întoarce la Constanþa, voi contacta o agenþie de modeling.

Rep.: Ce înseamnã viaþa de fotomodel?

I.S.: Pentru mine este ceva foarte frumos. Fac modeling de multã vreme, deja este o parte din viaþa mea. Prezentãrile de modã, cãlãtoriile sînt deja ceva obiºnuit... Dar dacã îþi place ceea ce faci, nu mai simþi oboseala.

Rep.: Cum ai ajuns sã participi la "Miss Maxim"?

I.S.: Eu am fost... sã zicem puþin privilegiatã. A fost un casting la care au participat 600 de fete, însã pe mine m-au ales dupã pozele pe care le aveam.

Rep.: Eºti printre finalistele "Miss Maxim". Cum te simþi?

I.S.: Este un sentiment special, atunci cînd vezi cã lumea te apreciazã ºi te voteazã pentru felul în care arãþi, pentru ceea ce eºti tu. Mi-ar plãcea foarte mult sã cîºtig, premiul este extraordinar, un contract de 100.000 de dolari cu o agenþie din Statele Unite. Ar fi o ocazie pentru mine sã ajung în SUA, mai ales cu un contract, îmi plac oamenii de acolo, îmi plac locurile.

Rep.: Cum se împacã viaţa de model cu cea de familie?

I.S.: Eu reuºesc sã le împac foarte bine. Am o relaþie specialã cu pãrinþii mei, care mã sprijinã ºi mã înþeleg. Cu mama, atunci cînd sînt plecatã, vorbesc de trei-patru ori pe zi la telefon, iar atunci cînd vin acasã, stãm de vorbã ore în ºir.

Rep.: Ce hobby-uri ai?

I.S.: Cãlãtoriile... Îmi place mult sã vãd locuri noi, shopping-ul. Cînd mã duc la cumpãrãturi îmi place foarte mult sã mã uit dupã pantofi, sînt înnebunitã dupã pantofi. De asemenea, ador animalele, cred cã aº putea face un hobby din adãpostirea animalelor.

Rep.: Ce ai mai fãcut în ultima perioadã?

I.S.: Am participat la un alt concurs, "Miss Bikini", la Braºov. Am stat o sãptãmînã acolo, m-am simþit foarte bine, am avut alãturi de mine cîteva fete foarte drãguþe.